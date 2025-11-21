Αλέξανδρος Σκουρλέτης: Mε τη σύντροφό μου συμβουλευόμαστε ο ένας τον άλλον πολύ

O Αλέξανδρος Σκουρλέτης μίλησε στον Γιώργος Σκρομπόλα στο Zappit για τη συμμετοχή του στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Grand Hotel» και τις ανατροπές που έρχονται, για τις συνθήκες του επαγγέλματος του ηθοποιού στην Ελλάδα και αν υπάρχει αξιοκρατία και αναγνωρίζει τη θετική επίδραση του κινήματος #MeToo στην εξυγίανση των συμπεριφορών στον χώρο εργασίας.

Ο Αλέξανδρος Σκουρλέτης σε μια απολαυστική κουβέντα μίλησε ανοιχτά για όλα.

«Χαίρομαι που το Grand Hotel είναι τόσο αγαπημένη σειρά στο κοινό γιατί είναι και δική μου. Περνάω πάρα πολύ καλά και είμαι πολύ χαρούμενος. Στα επόμενα επεισόδια θα δείτε πράγματα που δεν φαντάζεστε, πράγματα που δεν φανταζόμαστε και εμείς οι ηθοποιοί που παίζουμε στη σειρά. Αλλάζουν οι ισορροπίες πολύ. Έρχεται δικαίωση ή και όχι. Γενικά γίνεται ένα μπλέξιμο που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και δημιουργεί μεγάλη αγωνία για να δεις τις αντιδράσεις κυρίως των χαρακτήρων που έρχονται σε επαφή με αυτή την ανατροπή, δηλαδή με τον Πέτρο.

Μέσα από το χαρακτήρα το δικό μας και τα δικά μας εκφραστικά μέσα προσπαθούμε να ενσαρκώσουμε τους ρόλους, οπότε πάντα με ένα τρόπο βάζω δικά μου στοιχεία, γιατί εγώ είμαι εν τέλει. Τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο έχω κοινά στοιχεία με το συγκεκριμένο χαρακτήρα.

Έχουν αλλάξει στο οικονομικό κομμάτι τα πράγματα, σίγουρα είναι πιο δύσκολα απ’ αυτό που μπορώ εγώ να φανταστώ για πριν 20 χρόνια, γιατί εντάξει, ήταν καλύτερες οι συνθήκες τότε. Ένα νέο παιδί που θα βγει τώρα από μια δραματική σχολή, μέχρι να μπει στα πράγματα και να κάπως αρχίσει να δουλεύει, πρέπει σίγουρα να είναι τυχερό…» εξομολογήθηκε ο Αλέξανδρος Σκουρλέτης.

«Εγώ όταν τελείωσα τη σχολή, ήρθε ο Covid, δεν λειτουργούσε τίποτα. Μετά μπήκα στη Γη της Ελιάς, οπότε κάπως ξεκίνησα να δουλεύω. Κατά τη διάρκεια της σχολής και πριν τη σχολή δούλευα σε διάφορες δουλειές, αλλά και ως ηθοποιός θέλω να πω αφού τελείωσα τη σχολή, αφού τελείωσα και από τη γη της Ελιάς, έχει ξαναχρειαστεί να δουλέψω.

Βλέπω τηλεόραση όσο μπορώ. εκπομπές ή σίριαλ σε πλατφόρμες. Αγαπημένο είναι το Death by Lightning στο Netflix.

Γνωρίζω νέους ηθοποιούς που είναι πάρα πολύ ταλαντούχοι και για χρόνια μπορεί να μην περάσουν από κάποιο casting. Είναι μεγάλος ο αριθμός των ηθοποιών. Αν κάποιος είναι στην τηλεόραση, πιστεύω πως έχει χτίσει μία εμπιστοσύνη και είναι πιο εύκολο για κάποιον να διαλέξει πάλι τον ίδιο ηθοποιό και να μην «ρισκάρει» με κάποιον νέο ηθοποιό. Από την άλλη και αυτός ο νέος ηθοποιός πρέπει κάπως να υπάρξει, να του δοθεί η ευκαιρία για να μπει στα πράγματα», είπε ο Αλέξανδρος Σκουρλέτης.

Όπως παραδέχτηκε στη συνέχεια η σχολή στην οποία πέρασε μέσω Πανελλαδικών δεν τον γέμιζε και έτσι σύντομα βρήκε τον δρόμο του μέσα από τους πρώτους του ρόλους.

Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή ο Αλέξανδρος Σκουρλέτης συμπλήρωσε: «Η αλήθεια είναι ότι με τη σύντροφό μου συμβουλευόμαστε ο ένας τον άλλον πολύ. Και νομίζω ότι είναι καλό αυτό. Μόνο θετικά νομίζω λειτουργεί. Ακούω τη συμβουλή της.

Εμένα το όνειρο μου πάντα ήταν ο κινηματογράφος, αλλά περνάω και στο θέατρο και στην τηλεόραση υπέροχα, οπότε δεν μπορώ να τα βάλω σε μία σειρά. Σίγουρα θα μπει πρώτος ο κινηματογράφος, αλλά σε μία δουλειά, είτε είναι θέατρο, είτε είναι σειρά, είτε είναι ταινία, μπορεί να βρεις πράγματα και να ανακαλύψεις, ακόμα και για τον εαυτό σου ή για το ρόλο ή για τέλος πάντων για το δημιουργικό κομμάτι που κάνεις, που θα είναι το ίδιο».