Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Συνήθιζα το Πάσχα να είμαι στην Τρίπολη, αυτή τη φορά θα καταλήξω σε τροπικά μέρη

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου πέταξε για Σεϋχέλλες, όπου θα περάσει τις ημέρες του Πάσχα, και στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” την εντόπισε η Αναστασία Ζάρκα.

«Θα καταλήξω σε τροπικά μέρη αυτή τη φορά. Θα πάμε Σεϋχέλλες. Σε τροπικά μέρη φέτος, ένα διαφορετικό Πάσχα. Και είναι και λίγο πρωτόγνωρο γιατί εγώ συνήθιζα το Πάσχα να είμαι πάντα Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Τρίπολη στα μέρη μου, οπότε είμαι πρώτη φορά μακριά από τους γονείς μου. Αισθάνομαι λιγάκι έτσι, ένα κόμπο, ότι κάτι κάνω λάθος, μια ενοχή, αλλά εντάξει δεν πειράζει, ας το δοκιμάσουμε κι αυτό», ανέφερε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και στη συνέχεια εξομολογήθηκε για την προσωπική της ζωή:

«Είμαι καλά. Θα σου πω ότι αυτή την περίοδο δεν στοχεύω τόσο στην προσωπική μου ζωή. Δηλαδή δεν είναι προτεραιότητά μου. Με ενδιαφέρει πιο πολύ να κάνω πράγματα, να δουλεύω, να εργάζομαι, να νιώθω ανεξάρτητη και οι φίλοι μου πάρα πολύ, που πολλές φορές οι φίλοι είναι σαν οικογένεια. Εννοείται να ερωτευτώ ξανά…

Οι καλοί άνθρωποι, γιατί αυτούς θέλουμε, είναι πάντα ευπρόσδεκτοι. Απλά ο έρωτας δεν είναι κάτι το προβλέψιμο. Δεν ξέρεις πού θα σε πετύχει και πότε θα σε περιμένει. Μπορεί να βγεις να κάνεις μια απλή βόλτα, να βγεις για πέντε λεπτά και να γνωρίσεις τον έρωτα της ζωής σου. Μπορεί να το σχεδιάζεις και να το κυνηγάς, που έχω πολλές φίλες που το κάνουν και καταλήγουν σε λάθος επιλογές επειδή απλά βιάζονται και το θέλουν πολύ. Βλέπεις ότι τελικά δεν ταιριάζεις με όλους, αυτό κρατάω στο τέλος της ημέρας».

Για το ενδεχόμενο να αποκτήσει τη δική της οικογένεια, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είπε: «Εννοείται είναι στο μυαλό μου η απόκτηση της οικογένειας. Αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά, συγκινούμαι όταν βλέπω παιδάκια έξω, κολλάω, έχω μαγνήτη. Και νομίζω ότι, ναι, τα επόμενα χρόνια ναι. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω βάλει στόχο συγκεκριμένης ηλικίας, αλλά είναι κάτι το οποίο ξέρω ότι θέλω πάρα πολύ».

