Αλεξάνδρα Νίκα: Δημοσίευσε φωτογραφία με τον γιο της να κρατάει την ελληνική σημαία

|
THESTIVAL TEAM

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου έκανε μια νέα ανάρτηση με τον γιο της, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον 11 μηνών γιο τους, Βασίλη, να κρατάει την ελληνική σημαία.

«Χρόνια πολλά Ελλάδα», έγραψε Αλεξάνδρα Νίκα στην εικόνα που έδειχνε τον μικρό Βασίλη με την ελληνική σημαία, η οποία κάλυπτε το προσωπάκι του.

Να σημειωθεί σ’ αυτό το σημείο πως ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν για πρώτη φορά γονείς τον Νοέμβριο του 2024 και ο Βασίλης σε λίγο καιρό θα γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια.

Δείτε τη φωτογραφία που ακολουθεί

