MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αλέκος Zαζόπουλος: Στη φύση ο άντρας κάνει παιδί με τη γυναίκα, τα γονέας Α και Β τα βλέπω λίγο κάπως

|
THESTIVAL TEAM

Τη διαφωνία του για την υιοθεσία και τεκνοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια εξέφρασε ο Αλέκος Ζαζόπουλος. Ο λαϊκός τραγουδιστής μίλησε στο “Καλύτερα δε Γίνεται” τονίζοντας πως “πρέπει να υπάρχει ο μπαμπάς και η μαμά σε μία οικογένεια”, ενώ αναφέρεται και στην πίστη του στον Θεό.

«Αυτό που θα πω τώρα θα ακουστεί κάπως και μπορεί κάποιοι να το εκμεταλλευτούνε και να βγούνε να πούνε τα δικά τους. Στη φύση, ο άντρας κάνει παιδί με τη γυναίκα. Αυτό ξέρω εγώ. Οπότε, πρέπει να υπάρχει ο μπαμπάς και η μαμά. Τώρα, τα γονέας Α και γονέας Β, τα βλέπω λίγο κάπως», δήλωσε ο Αλέκος Ζαζόπουλος.

«Θες να ‘σαι μαζί με τον άνθρωπό σου αυτόν; Διάλεξες να είσαι; Μαγκιά σου, χαρά σου, κάν’ το. Τώρα υπάρχουν και τα σύμφωνα συμβίωσης, που εξασφαλίζεις τον σύντροφό σου, τη συντρόφό σου. Οπότε μέχρι εκεί είμαστε καλά», συμπλήρωσε ο τραγουδιστής στην τοποθέτησή του.

«Δεν είμαι κοντά στην εκκλησία με το να πάω να εκκλησιάζομαι κάθε εβδομάδα. Θεωρώ ότι ο Θεός είναι κοντά μας. Όταν τον επικαλείσαι, είναι δίπλα σου. Όποτε τον χρειάστηκα ήταν είναι δίπλα μου», παραδέχεται σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Αλέκος Ζαζόπουλος και καταλήγει:

«Μας το λέγαν και στο κατηχητικό “Θα ‘ρθούνε στιγμές που θα σε κοροϊδεύουνε γιατί λες ότι είσαι Χριστιανός, ότι πιστεύεις στο Θεό και στον Χριστό και στην Παναγία”” Ε, το ζούμε».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

