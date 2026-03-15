Akylas για τα μηνύματα θαυμαστών του: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όσους δεν έχω απαντήσει ακόμη

Ο Akylas ετοιμάζεται για την τελική φάση της Eurovision και συνεχίζει τις πρόβες με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να δικαιώσει τον ίδιο και τους θαυμαστές του. Στο περιθώριο αξιολογεί τις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών, τα σχόλια για την ερμηνεία του και τον γενικότερο αντίκτυπο της προσπάθειάς του. Όπως λέει, αντλεί δύναμη από τους θαυμαστές του.

Σε νέα του ανάρτηση την Κυριακή (15-03-2026), ο Akylas ζητάει συγγνώμη σε όσους και όσες δεν έχει προλάβει να απαντήσει. Στόχος του είναι να διαβάσει όλα τα μηνύματα που του έχουν στείλει θαυμαστές και να απαντήσει προσωπικά.

«Θέλω απλώς να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη από όσους δεν έχω απαντήσει ακόμη. Προσπαθώ πραγματικά να διαβάσω όλα τα μηνύματά σας και ειλικρινά είναι όλα τόσο συγκινητικά. Με κάνει πολύ χαρούμενο, ακόμη κι αν μπορώ να κάνω έστω και έναν από εσάς να χαμογελάσει λίγο μέσα στη μέρα του ή να του φτιάξω έστω και λίγο τη διάθεση.

Τα μηνύματά σας σημαίνουν πολλά για μένα και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικά. Σας αγαπώ όλους. Συγγνώμη ξανά αν δεν έχω απαντήσει σε κάποιους από εσάς ακόμη. Προσπαθώ να τα δω όλα. Έχω δει πολλά από τα μηνύματά σας, ακόμη κι αν δεν έχω απαντήσει. Κάνω ό,τι μπορώ για να τα διαβάσω όλα. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη. Σημαίνει πραγματικά τα πάντα για μένα», σημείωσε ο Akylas στην ανάρτησή του.