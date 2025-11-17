Αφροδίτη Γραμμέλη: “Στη μνήμη του πατέρα μου που ξυλοκοπήθηκε και φυλακίστηκε από τους φασίστες, δόξα και τιμή στους ήρωες του Πολυτεχνείου”

Με αφορμή την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, η Αφροδίτη Γραμμέλη τη Δευτέρα έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram και αναφέρθηκε για τις δύσκολες ώρες που πέρασε ο πατέρας της στα χρόνια της δικτατορίας.

Η γνωστή δημοσιογράφος και τηλεκριτικός δημοσίευσε ένα μήνυμα για να τιμήσει τους φοιτητές που έχυσαν το αίμα τους μέσα στο Πολυτεχνείο, αποκαλύπτοντας ότι τότε ο πατέρας της υπήρξε θύμα βίας, καθώς ξυλοκοπήθηκε και φυλακίστηκε.

«Στη μνήμη του πατέρα μου που ξυλοκοπήθηκε ανελέητα και φυλακίστηκε από τους φασίστες. Δόξα και τιμή στους ήρωες του Πολυτεχνείου. Δόξα και τιμή στους αγωνιστές και τους έντιμους ιδεολόγους. Δεν ξεχνάμε ποτέ».

Εν τω μεταξύ, με επιτυχία ολοκληρώθηκαν σήμερα οι κινητοποιήσεις και η μεγάλη πορεία για την 52η επέτειο της ιστορικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ενώ ανάμεσα στους διαδηλωτές ήταν και η κόρη της Φώφης Γεννηματά, Κατερίνα.

«Εμένα με οδήγησε σε μια φοβερή πτώση ο θάνατος του πατέρα μου, ήταν από τα ισχυρότερα σοκ που έχω δεχτεί στη ζωή μου και δεν το έχω ξεπεράσει. Θεωρώ ότι ένα κομμάτι μου έχει πεθάνει και δεν θα ξαναγυρίσει. Δεν μπορώ να ξαναγίνω όπως ήμουν και το έχω αποδεχτεί. Ο μπαμπάς μου άφησε ένα τεράστιο κενό και δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Ακόμα πενθώ.

Ο μπαμπάς μου επέλεξε την καύση και δεν υπάρχει τάφος να πάω και θεωρώ ότι είναι κάπου στον ορίζοντα της θάλασσας. Εκεί άρχισα να αντιμετωπίζω τα πιο γερά προβλήματα. Ξεκινά από την νύχτα, από τον ύπνο και συνεχίζει με τη διάθεση, με μια άρνηση», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Αφροδίτη Γραμμέλη για τον θάνατο του πατέρα του.