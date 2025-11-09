Αφροδίτη Γραμμέλη: Είναι ντροπή να συζητάμε για κρεβάτια, να αφορίζουμε και να γενικεύουμε

Την Αφροδίτη Γραμμέλη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και ο Σπύρος Ραφαήλ Κεραμίδας για τον Alpha σε πρόσφατη βραδινή της έξοδο. Μεταξύ άλλων, δε, η έμπειρη δημοσιογράφος κλήθηκε να σχολιάσει αφενός την εικόνα της φετινής τηλεοπτικής σεζόν όσο και την πρόσφατη on air ένταση ανάμεσα στη Σοφία Μουτίδου και τον Απόστολο Γκλέτσο.

Πιο συγκεκριμένα, η Αφροδίτη Γραμμέλη δήλωσε αρχικά πως “είναι μια αντάρα η φετινή τηλεοπτική σεζόν, μια αναστάτωση. Γίνονται πολλά. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε λίγο ψύχραιμοι και προσεκτικοί στο τι λέμε και πως το λέμε, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη”.

“Νομίζω όμως ότι ήδη κάποια πράγματα, που αρέσουν στον κόσμο, έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν και να έχουν μια σταθερά καλή πορεία”.

“Το περιστατικό με τη Σοφία Μουτίδου και τον Απόστολο Γκλέτσο ήταν μια ατυχής στιγμή, για μένα, αλλά την παρασυζητάμε. Εκεί φαίνεται ότι η τηλεόραση, πολλές φορές, κάνει το μικρό μεγάλο. Είναι ντροπή να συζητάμε για κρεβάτια και να αφορίζουμε και να γενικεύουμε. Δεν με αφορά αυτό. Το κρεβάτι μου είναι στο σπίτι μου, στη δουλειά δεν υπάρχουν κρεβάτια” πρόσθεσε, ακόμα, η Αφροδίτη Γραμμέλη στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις στην κάμερα του Alpha.