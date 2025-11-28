Ξάνθη: Ημερίδα με θέμα Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ στα ιδιωτικά και δημόσια έργα από την ΑΝΑΚΕΜ

Ημερίδα διοργανώνει η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., υπό την αιγίδα του ΤΕΕ Θράκης, με θέμα «Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ στα ιδιωτικά και δημόσια έργα στην ΠΕ Ξάνθης».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, στις 12.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης, Βασ. Κωνσταντίνου 1, Ξάνθη.

Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα, αποτελεί κύριο ζήτημα η ορθή διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Η ΑΝΑΚΕΜ αποτελεί το μεγαλύτερο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Ελλάδα και καλύπτει σήμερα, 69 Περιφερειακές Ενότητες και στις 13 Περιφέρειες της χώρας με ένα δίκτυο 230 και πλέον χώρων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης – επεξεργασίας ΑΕΚΚ.

Κύριοι στόχοι του ΣΣΕΔ είναι η εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης μπάζων σε ρέματα, δάση, δημόσιους χώρους και η εμπέδωση μίας κουλτούρας επαναχρησιμοποίησης. Την περίοδο 2013 – 2024 η ΑΝΑΚΕΜ διαχειρίστηκε περισσότερους από 20 εκ. tn ΑΕΚΚ διαθέτοντας ποσότητα της τάξης των 10 εκ. tn δευτερογενών υλικών εφαρμόζοντας Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΙSO 14001.

Μέσα από τις εργασίες της ημερίδας η ΑΝΑΚΕΜ στοχεύει να ενημερώσει όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα τους μηχανικούς, τους αιρετούς, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, τις κατασκευαστικές εταιρείες και τους λοιπούς επαγγελματίες που εμπλέκονται στον τομέα των κατασκευών, για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

