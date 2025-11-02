Βορίζια: Την Δευτέρα η κηδεία του 39χρονου – Χτυπήθηκε από τρεις σφαίρες, η δεύτερη ήταν και η μοιραία

Υπό αστυνομικό κλοιό βρίσκεται το χωριό Βορίζια Ηρακλείου, μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς και τους δύο νεκρούς.

Υπό τον φόβο επεισοδίων, η κηδεία του 39χρονου αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα (03/11).

Η σορός του 39χρονου Φανούργου Καργάκη είχε μεταφερθεί το πρωί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Σύμφωνα με το Creta24, ο 39χρονος χτυπήθηκε από τρεις σφαίρες. Μια καρφώθηκε στον ώμο του, άλλη μια τον χτύπησε στη μασχάλη και εισήλθε στον θώρακά του τρυπώντας τον πνεύμονα και η τρίτη λίγο χαμηλότερα, με τη δεύτερη να είναι αυτή που προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Επίσης, ο θάνατος της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, όπως προέκυψε από τη νεκροψία-νεκροτομή οφείλεται και αυτός στους πυροβολισμούς και όχι σε έμφραγμα όπως είχε αναφερθεί αρχικά.

Η στιγμή που το κομβόι του ελληνικού FBI μπαίνει στο χωριό

Στα Βορίζια Ηρακλείου μετά το μακελειό και την ανταλλαγή πυροβολισμών κλιμάκιο του ελληνικού FBI έφτασε στο χωριό.

Μάλιστα η κάμερα του Creta24 κατέγραψε την στιγμή που το κομβόι αυτοκινήτων με τους άνδρες του ελληνικού FBI μπαίνει στα Βορίζια.

Ήταν λίγο μετά τις 09:30 το πρωί της Κυριακής, όταν στο χωριό έφτασαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που μαζί με τους άνδρες της ΕΚΑΜ «σαρώνουν» την περιοχή ψάχνοντας για τους δράστες του μακελειού, που σημειώθηκε το Σάββατο στο χωριό και στοιχεία που θα διαλευκάνουν την υπόθεση.

Την ίδια ώρα ένα βαν με άνδρες της ΕΚΑΜ βρίσκεται σταματημένο μπροστά από σπίτι συγγενών του 39χρονου, που έπεσε νεκρός από την ανταλλαγή πυροβολισμών. Οι συγγενείς αντιδρούν στη θέα των αστυνομικών που επιχειρούν να ερευνήσουν τον χώρο, αλλά και να διαφυλάξουν την ασφάλεια της οικογένειας.

Οι δύο οικογένειες πάντως θρηνούν τους νεκρούς τους. Η αδερφή του Φανούρη Καργάκη δεν μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί όταν πληροφορείται ότι το μέλος της οικογένειάς της είναι νεκρός. Συντετριμμένη ουρλιάζει λέγοντας… «Φανούρη μου αδερφέ μου, δεν μπορώ, θέλω να τον δω».

Από το πρωί η ΕΛ.ΑΣ. διενεργεί έρευνες σε σπίτια, αλλά και αυτοκίνητα της περιοχής. Οι έρευνες μάλιστα θα συνεχιστούν με την εκπρόσωπο Τυπουν της ΕΛΑΣ να υποστηρίζει ότι η αστυνομία θα μείνει όσο χρειαστεί στην περιοχή.