MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στην Αρχαία Κόρινθο: Οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και πέθανε

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγικό τέλος είχε ένας 43χρονος οδηγός φορτηγού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Παρασκευής (14/11) στα Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το korinthostv.gr, ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Οι αρχές τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Αρχαία Κόρινθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Σπύρος Μαρτίκας για τον επιχειρηματία με τις απάτες των 1,3 εκ. ευρώ: “Έφαγε 250 χιλιάρικα από τον Παντελή Παντελίδη το βράδυ που σκοτώθηκε”

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 4 ώρες πριν

Pony Park: Το πρώτο πάρκο παιδικής αναψυχής μικρών ηρώων στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Γαύδος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε από πλοίο – Επέπλεε στα ανοιχτά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 21 Νοεμβρίου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Πώς να στεγνώνουν πιο γρήγορα τα ρούχα όταν έξω έχει κρύο

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Η Άννα Φλωρινιώτη αποκαλύπτει για τον ψευτοπαπά που εξομολόγησε τον αδερφό της πριν πεθάνει: Με τα λείψανα κοινώνησε τον Νίκο