Τώρα στη Θεσσαλονίκη: “Δυο μέτρα γη για κάθε βιαστή” – Πορεία ενάντια στην έμφυλη βία – Δείτε φωτο

THESTIVAL TEAM

Πορεία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών που τιμάται σήμερα.

Στην πορεία συμμετέχουν μέλη συλλογικοτήτων καθώς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου.

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα κατά του κράτους, της Αστυνομίας και της Πατριαρχίας, διαδηλώνουν ενάντια στην έμφυλη βία.

«Η πατριαρχία βιάζει και σκοτώνει. Στη δουλειά, στον δρόμο ποτέ καμία μόνη» και «Δύο μέτρα γη για κάθε βιαστή είτε είναι γείτονας είτε φοράει στολή», είναι μερικά από τα συνθήματα που φωνάζουν οι διαδηλωτές.

«Ανά τον κόσμο, θηλυκότητες και τρανς άτομα όλων των ηλικιών είναι θύματα μιας βαθιά ανδροκρατούμενης και πατριαρχικής κοινωνίας. Κάθε μέρα υφίστανται διαφορετικές μορφές έμφυλης βίας, όπως σωματική, λεκτική, σεξουαλική, ψυχολογική, παρενόχληση, βιασμούς, σωματεμπορία, μέχρι και δολοφονία. Στην Ελλάδα, μόνο τον τελευταίο χρόνο είχαμε κάθε μήνα σχεδόν μια με δυο γυναικοκτονίες το μήνα», αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση για τη σημερινή κινητοποίηση.

Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Καμάρας και κινείται στο κέντρο της πόλης.

