Το ΤΕΕ/ΤΚΜ τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Μηχανικού: ανοιχτή δράση στη νέα παραλία και ημερίδα για τις βιώσιμες πόλεις

Την Παγκόσμια Ημέρα Μηχανικού τιμά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), την Τετάρτη 4 Μαρτίου, με διπλή δράση, που συνδέει τον επιστημονικό διάλογο για το μέλλον των πόλεων με την κοινωνία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανοιχτή ενημερωτική δράση για τους πολίτες στη νέα παραλία καθώς και ημερίδα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ρόλο των μηχανικών.

“Οι πόλεις που έχουμε χρέος να παραδώσουμε στα παιδιά μας δεν αρκεί να είναι λειτουργικές. Πρέπει να είναι δίκαιες, πράσινες, βιώσιμες και ανθεκτικές. Να θέτουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο, να σέβονται το περιβάλλον και να αναπτύσσονται χωρίς να αποκλείουν κανέναν. Τέτοιες πόλεις δεν προκύπτουν ούτε τυχαία ούτε συγκυριακά. Σχεδιάζονται. Και πίσω από κάθε απόφαση που καθορίζει το μέλλον τους βρίσκονται η γνώση, η κρίση και η ευθύνη του μηχανικού. Η καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Μηχανικού από την UNESCO αποτελεί ακριβώς αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου των μηχανικών στη διαμόρφωση της ποιότητας ζωής όλων”, αναφέρει σε σχετική δήλωσή του ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Ηλίας Περτζινίδης, τονίζοντας ότι “το Τεχνικό Επιμελητήριο, ως θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας συμβάλλει ενεργά, με επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις, στη χάραξη πολιτικών και στην προώθηση παρεμβάσεων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των πόλεων και των υποδομών, όπως και την ποιότητα των έργων”.

Ανοιχτή δράση στη νέα παραλία

Οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Μηχανικού θα ξεκινήσουν το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου, με μια ανοιχτή ενημερωτική δράση στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας, στο ύψος του κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγάλου Αλεξάνδρου 49).

Από τις 10.00 το πρωί έως τις 2.00 μετά το μεσημέρι στη νέα παραλία θα λειτουργεί περίπτερο, όπου στελέχη του Τεχνικού Επιμελητηρίου θα ενημερώνουν τους πολίτες για τον ρόλο των μηχανικών σε σχέση με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης στην καθημερινότητα της πόλης.

Ημερίδα για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η κεντρική εκδήλωση με τίτλο “Παγκόσμια Ημέρα Μηχανικού για τη βιώσιμη ανάπτυξη: Συζητάμε για τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες» θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα (Τετάρτη 4 Μαρτίου), στις 6.00 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Κεντρικός άξονας της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη του κρίσιμου ρόλου των μηχανικών στην αειφορία, με έμφαση στις βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις και, συγκεκριμένα, στη διαμόρφωση αειφόρων κτιρίων, στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και στην ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών και δικτύων για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, την ύδρευση και αποχέτευση, την ενέργεια και τη διαχείριση των αποβλήτων.

Παράλληλα, θα αναδειχθεί το πλούσιο έργο -σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο- των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ στο αντικείμενο των βιώσιμων πόλεων και κοινοτήτων, με έκθεση αφισών των ερευνητικών έργων των εργαστηρίων τους, στο φουαγιέ του κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Η δράση αποτελεί μια πρωτοβουλία της Μόνιμης Επιτροπής Τεχνικής Παιδείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης

18.00 Προσέλευση και καλωσόρισμα

18.10 Χαιρετισμός προέδρου ΤΕΕ/ΤΚΜ Ηλία Περτζινίδη

18.15 Οι Επιπτώσεις των Φυσικών Καταστροφών και της Κλιματικής Αλλαγής στο Αστικό Δομημένο Περιβάλλον – Η Επόμενη Ημέρα, Κωνσταντίνος Κοκολάκης, π. Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

18.30 Η Θεσσαλονίκη σε Αναγεννητική Μετάβαση: Τα Νέα Ανθεκτικά Κτίρια, το LEED και οι Προκλήσεις Βιωσιμότητας στον Δρόμο προς το 2030, Χαράλαμπος Γιαννικόπουλος, Γενικός Διευθυντής DCarbon

18.45 Η διαχείριση των νεώτερων μνημείων και των ιστορικών τόπων στη Θεσσαλονίκη

Δημήτρης Ζυγομαλάς, Αναπλ. Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας του ΥΠΠΟ

19.00 Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, Πρόδρομος Νικηφορίδης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης

19.15 Βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων: προκλήσεις και δυνατότητες Άγις Παπαδόπουλος, Καθηγητής – Διευθυντής Εργαστηρίου Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, Πρόεδρος ΔΣ της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ

19.30 Το μέλλον των μεταφορών: ανθεκτικά και αντι-εύθραυστα συστήματα αστικής κινητικότητας

Θεοχάρης Βλαχοπαναγιώτης, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Rhoé.

19.45 Ενεργειακές κοινότητες – συμμετοχικός σχεδιασμός για την παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε.

Γιάννης Κυανίδης, Γενικός Γραμματέας της Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.

20.00 Η κυκλική οικονομία ως πυλώνας της βιωσιμότητας των πόλεων: Προκλήσεις και καλές πρακτικές Κωνσταντίνος Πούλιος, Στέλεχος του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος ΤΕΕ/ΤΚΜ

20.15 Κοινωνική Κατοικία και Αστική Αναζωογόνηση Άννα Μίχου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης