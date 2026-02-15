MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Τριετές Μνημόσυνο σήμερα στον Σιδηροδρομικό Σταθμό για τα θύματα των Τεμπών

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Μνημόσυνο για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών θα τελέσει σήμερα Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 9:45 στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου του Διακόνου εντός του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τραγικό δυστύχημα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως τονίζεται ότι: «Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί αφενός κατεξοχήν έκφραση της πίστης και της εμπειρίας της Εκκλησίας απέναντι στο μυστήριο του θανάτου και αφετέρου μια σημειολογική κίνηση όσον αφορά την επιλογή του τόπου, αφού πρόκειται για τον τερματικό σταθμό του επιβατικού τρένου που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του».

Διαβάστε μας στο Google News

