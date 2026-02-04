Θεσσαλονίκη: Το Σάββατο η κηδεία του Γιώργου Παρχαρίδη
Η νεκρώσιμη ακολουθία για την εκδημία του επίτιμου προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Γιώργου Παρχαρίδη, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, στις 11:00, στον Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου.
Η ταφή θα γίνει στο Πρωτοχώρι Κοζάνης.
Πρόγραμμα
10:30 – 11:00 Προσέλευση για προσκύνημα και τελευταίο ασπασμό
11:00 – 12:00 Νεκρώσιμη ακολουθία στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκη
12:00 – 12:45 Εκφώνηση επικήδειων λόγων
12:45 – 13:15 Υποβολή συλλυπητηρίων. Αποχαιρετιστήρια τραγούδια και Σέρρα
13:30 Αναχώρηση προς Πρωτοχώρι για όσους ακολουθήσουν
13:30 – 15:45 Μεταφορά με πούλμαν ή ιδιωτικά μέσα
15:45 – 16:45 Άγιος Γεώργιος Πρωτοχωρίου, Τρισάγιο και χαιρετισμός
16:45 – 17:00 Πομπή προς τα μνήματα
17:00 – 17:15 Ταφή
17:30 -18:30 Δεξίωση στο Πνευματικό Κέντρο
18:30 Αναχώρηση
Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να υποστηριχθούν οι ακόλουθοι φορείς:
Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ “Τα παιδιά της άνοιξης” Ν.Ημαθίας
“Παιδικές Καρδιές” – Σύλλογος Βορείου Ελλάδος για άτομα με Συγγενείς Καρδιοπάθειες