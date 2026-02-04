MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Το Σάββατο η κηδεία του Γιώργου Παρχαρίδη

|
THESTIVAL TEAM

Η νεκρώσιμη ακολουθία για την εκδημία του επίτιμου προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Γιώργου Παρχαρίδη, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, στις 11:00, στον Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου. 

Η ταφή θα γίνει στο Πρωτοχώρι Κοζάνης.

Πρόγραμμα

10:30 – 11:00 Προσέλευση για προσκύνημα και τελευταίο ασπασμό

11:00 – 12:00 Νεκρώσιμη ακολουθία στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκη 

12:00 – 12:45 Εκφώνηση επικήδειων λόγων

12:45 – 13:15 Υποβολή συλλυπητηρίων. Αποχαιρετιστήρια τραγούδια και Σέρρα 

13:30 Αναχώρηση προς Πρωτοχώρι για όσους ακολουθήσουν 

13:30 – 15:45 Μεταφορά με πούλμαν ή ιδιωτικά μέσα

15:45 – 16:45 Άγιος Γεώργιος Πρωτοχωρίου, Τρισάγιο και χαιρετισμός

16:45 – 17:00 Πομπή προς τα μνήματα 

17:00 – 17:15 Ταφή 

17:30 -18:30 Δεξίωση στο Πνευματικό Κέντρο 

18:30 Αναχώρηση

Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να υποστηριχθούν οι ακόλουθοι φορείς:

Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ “Τα παιδιά της άνοιξης” Ν.Ημαθίας

“Παιδικές Καρδιές” – Σύλλογος Βορείου Ελλάδος για άτομα με Συγγενείς Καρδιοπάθειες

Χαμόγελο του Παιδιού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Ματούλα Ζαμάνη για τη μπλούζα που έβγαλε σε συναυλία της: Με στεναχώρησε που είδα γυναίκες να κράζουν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θρίλερ με τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο Αττικής: “Η σύντροφός του φαίνεται να γνώριζε”

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει πως οι τριμερείς συνομιλίες πρέπει να οδηγήσουν στην ειρήνη, ζητεί εντονότερη πίεση σε βάρος της Ρωσίας

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Άγριο έγκλημα στην Ιταλία: 22χρονη μαχαιρώθηκε από τον αδελφό της – Την σκότωσε επειδή άκουγε δυνατά μουσική

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Χίος: “Ζήσαμε συνθήκες πολέμου”, λέει ο δήμαρχος του νησιού – Συγκλονίζει η περίπτωση εγκύου που έχασε το μωρό της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

“Ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα συνεργασίας με τη Μαρία Καρυστιανού”, λένε πηγές κοντά στον Παύλο Ντε Γκρες