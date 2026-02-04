Θεσσαλονίκη: Το Σάββατο η κηδεία του Γιώργου Παρχαρίδη

Η νεκρώσιμη ακολουθία για την εκδημία του επίτιμου προέδρου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Γιώργου Παρχαρίδη, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, στις 11:00, στον Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου.

Η ταφή θα γίνει στο Πρωτοχώρι Κοζάνης.

Πρόγραμμα

10:30 – 11:00 Προσέλευση για προσκύνημα και τελευταίο ασπασμό

11:00 – 12:00 Νεκρώσιμη ακολουθία στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκη

12:00 – 12:45 Εκφώνηση επικήδειων λόγων

12:45 – 13:15 Υποβολή συλλυπητηρίων. Αποχαιρετιστήρια τραγούδια και Σέρρα

13:30 Αναχώρηση προς Πρωτοχώρι για όσους ακολουθήσουν

13:30 – 15:45 Μεταφορά με πούλμαν ή ιδιωτικά μέσα

15:45 – 16:45 Άγιος Γεώργιος Πρωτοχωρίου, Τρισάγιο και χαιρετισμός

16:45 – 17:00 Πομπή προς τα μνήματα

17:00 – 17:15 Ταφή

17:30 -18:30 Δεξίωση στο Πνευματικό Κέντρο

18:30 Αναχώρηση

Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να υποστηριχθούν οι ακόλουθοι φορείς:

Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ “Τα παιδιά της άνοιξης” Ν.Ημαθίας

“Παιδικές Καρδιές” – Σύλλογος Βορείου Ελλάδος για άτομα με Συγγενείς Καρδιοπάθειες

Χαμόγελο του Παιδιού