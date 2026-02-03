Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση δημοσίων υπαλλήλων στο ΥΜΑΘ – “Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο” – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από το ΥΜΑΘ πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι δημόσιοι υπάλληλοι στη Θεσσαλονίκη.
Στο πλαίσιο της τρίωρης στάσης εργασίας που έχει κηρύξει για σήμερα από τις 12:00 έως τις 15:00 η ΑΔΕΔΥ, οι δημόσιοι υπάλληλοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Διοικητήριο ζητώντας αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις αλλά και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.
Παράλληλα η ΑΔΕΔΥ ζητά “την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, τη χορήγηση του «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου, την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα”.