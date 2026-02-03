Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση δημοσίων υπαλλήλων στο ΥΜΑΘ – “Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο” – Δείτε βίντεο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από το ΥΜΑΘ πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι δημόσιοι υπάλληλοι στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο της τρίωρης στάσης εργασίας που έχει κηρύξει για σήμερα από τις 12:00 έως τις 15:00 η ΑΔΕΔΥ, οι δημόσιοι υπάλληλοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Διοικητήριο ζητώντας αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις αλλά και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.

Παράλληλα η ΑΔΕΔΥ ζητά “την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, τη χορήγηση του «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου, την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα”.