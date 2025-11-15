Θεσσαλονίκη: Συγκεντρώσεις Κύπριων φοιτητών σήμερα στο κέντρο για τα 42 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους
THESTIVAL TEAM
Τρεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Και οι τρεις θα πραγματοποιηθούν από Κύπριους φοιτητές, και αφορά την συμπλήρωση των 42 ετών από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους.
Η πρώτη συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 17:30, στην Αγίας Σοφίας, η δεύτερη στις 18:00 στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης και η τρίτη επίσης στις 18:00 στην Καμάρα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Λεωφορείο που πήγαινε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα εξετράπη στην Εθνική Οδό – Πέντε επιβάτες και ο οδηγός τραυματίστηκαν
- Από τη Θεσσαλονίκη ο 22χρονος που πνίγηκε από μπέργκερ – Ναυαγοσώστης του έδωσε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ
- Θεσσαλονίκη: Συγκεντρώσεις Κύπριων φοιτητών σήμερα στο κέντρο για τα 42 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους