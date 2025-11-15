MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκεντρώσεις Κύπριων φοιτητών σήμερα στο κέντρο για τα 42 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους

THESTIVAL TEAM

Τρεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Και οι τρεις θα πραγματοποιηθούν από Κύπριους φοιτητές, και αφορά την συμπλήρωση των 42 ετών από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους.

Η πρώτη συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 17:30, στην Αγίας Σοφίας, η δεύτερη στις 18:00 στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης και η τρίτη επίσης στις 18:00 στην Καμάρα.

