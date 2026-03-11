Θεσσαλονίκη: Προγράμματα και δράσεις προληπτικής ιατρικής για τους ηλικιωμένους στον δήμο Νεάπολης-Συκεών

Με παράλληλα προγράμματα και δράσεις, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της πρόληψης και βελτίωσης της νοητικής και σωματικής υγείας των ηλικιωμένων, εμπλουτίζει και κλιμακώνει τη φροντίδα των μελών των ΚΑΠΗ και της Υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» ο δήμος Νεάπολης-Συκεών.

Με το δίκτυο των Δημοτικών Ιατρείων να λειτουργούν και στα οκτώ ΚΑΠΗ του δήμου, στελεχωμένα από περισσότερους από 40 ιατρούς 16 διαφορετικών ειδικοτήτων, από διατροφολόγο και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αυτή την περίοδο στον δήμο Νεάπολης-Συκεών διευρύνεται με την:

• υλοποίηση ειδικού προγράμματος για την πρόληψη της άνοιας, και κατ’ επέκταση της νόσου Αλτσχάιμερ, που είναι το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας – LLM Care», και ταυτόχρονα

• με τις κατ’ οίκον ιατρικές εξετάσεις, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας).

Όπως σημειώνει ο αντιδήμαρχος Υγείας, Τρίτης Ηλικίας και της Υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» Αρίστος Γαλανός, «οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για τους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας προκειμένου να διατηρηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο ενεργοί», διαβεβαιώνοντας πως θα ακολουθήσουν «πολλές ανάλογες πρωτοβουλίες που θα σχετίζονται με ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των αγαπημένων μας ανθρώπων».

Το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας – LLM Care…το οποίο «τρέχει» από τον περασμένο Νοέμβριο, έχει αποσπάσει ήδη από τον πρώτο κύκλο της υλοποίησής του τα θετικότερα σχόλια από τα άτομα που συμμετέχουν. Αυτός ολοκληρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο με τη συμμετοχή 60 ηλικιωμένων, παίρνοντας μέρος εναλλάξ στις ασκήσεις νοητικής και σωματικής υγείας.

Ήδη ετοιμάζεται να λειτουργήσει ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος με τη συμμετοχή άλλων 60 ατόμων, ενώ συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχής στα μαθήματα, που είναι δωρεάν, και τα οποία εκτός από τα μέλη των ΚΑΠΗ, που ανέρχονται στις 9.500, αφορούν και τους ωφελούμενους της Υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» (1.200 ωφελούμενοι), όπως και των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ). Οι συνεδρίες-ασκήσεις, δε, πραγματοποιούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους-γραφεία, στον τέταρτο όροφο του πολυώροφου κτιρίου του Β΄ ΚΑΠΗ Συκεών (Επταπυργίου 72Α, Συκιές), όπου εγκαταστάθηκε ο τεχνολογικός εξοπλισμός και το πρόγραμμα LLM CARE σε έξι οθόνες.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, και υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του ΑΠΘ, στο πλαίσιο τριετούς προγραμματικής σύμβασης. Το LLM Care αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας υγείας, το οποίο συνδυάζει νοητική εξάσκηση και σωματική ενδυνάμωση μέσω ψηφιακών τεχνολογιών, με την καινοτομία του να έγκειται στην παράλληλη ενεργοποίηση σώματος και νου, με στόχο τη διατήρηση της αυτονομίας, της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων ατόμων.

Πέρα από τα «παιχνίδια μυαλού», που ενισχύουν τη μνήμη και τη συγκέντρωση, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και σωματικές ασκήσεις. Ο συμμετέχων εκτελεί εντολές ενός προσωποποιημένου ψηφιακού οδηγού (avatar), ο οποίος τον καθοδηγεί βήμα προς βήμα σε κινήσεις ενδυνάμωσης και ισορροπίας. Παράλληλα, πραγματοποιούνται αξιολογήσεις, προκειμένου να καταγραφούν και να μελετηθούν οι βελτιώσεις στη νοητική και σωματική κατάσταση των συμμετεχόντων, βάσει της συνολικής τους απόδοσης και συμμετοχής.

Κατ’ οίκον εξετάσεις

Την ίδια ώρα, στις δράσεις της Υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» για το 2026 προστέθηκε και η συνεργασία με τις Κινητές Μονάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, με τα μικτά κλιμάκια να πραγματοποιούν από τον περασμένο Φεβρουάριο κατ’ οίκον εξετάσεις.

Μέχρι σήμερα, οι ιατρικές υπηρεσίες των μικτών κλιμακίων παρασχέθηκαν σε 20 ωφελούμενους της Υπηρεσίας «Β.σ.Σ.», καλύπτοντας και τις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες του δήμου (Συκιές, Νεάπολη, Πεύκα, Αγ. Παύλος-Ευαγγελίστρια). Αυτές περιλαμβάνουν κατ’ οίκον κλινική εκτίμηση, καταγραφή ιατρικού ιστορικού, λήψη ζωτικών σημείων, καθοδήγηση φαρμακευτικής αγωγής και σύσταση εργαστηριακού ελέγχου (όπου χρειάστηκε).

Στις δράσεις συμμετέχουν παθολόγοι και νοσηλεύτριες του ΕΟΔΥ, καθώς και νοσηλευτές και της Υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι». Αυτές θα συνεχιστούν για όλο το έτος με στόχο να εξυπηρετούνται 20 ηλικιωμένοι τον μήνα.

Ανεξάρτητα, όμως, από την κοινή αυτή δράση του ΕΟΔΥ και του «Β.σ.Σ.», ο δήμος Νεάπολης-Συκεών και η αρμόδια αντιδημαρχία Υγείας και Τρίτης Ηλικίας έχουν θέσει ως στόχο την πραγματοποίηση μέσα στο 2026 τουλάχιστον 300 επισκέψεων και προληπτικών εξετάσεων κατ’ οίκον.

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – LLM CARE» / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Η συμμετοχή στα μαθήματα είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους ωφελούμενους-μέλη των ΚΑΠΗ, ενώ το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί και στους ωφελούμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των Κ.Η.Φ.Η.

-ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Δήλωση ενδιαφέροντος στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Κ.Α.Π.Η του δήμου Νεάπολης Συκεών.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ:

-Κοινωνικές Υπηρεσίες Κ.Α.Π.Η.

Νεάπολη: 2310.510440 – Συκιές: 2310.639619 – Άγ. Παύλος: 2313.300217 – Πεύκα: 23135.02229

-«Βοήθεια στο Σπίτι»:

Νεάπολη: 2310. 550470 – Συκιές: 2310.636672 – Αγ. Παύλος: 2313.300206 – Πεύκα: 2313.502229

-Κ.Η.Φ.Η.:

Νεάπολη: 2310566537 – Περγάμου: 2310.968960 – Συκεών: 2310.621676 – Επταπυργίου: 2310613701