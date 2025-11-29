Θεσσαλονίκη: Πότε φωταγωγούνται τα χριστουγεννιάτικα δέντρα στην Καλαμαριά

Ο Δήμος Καλαμαριάς φοράει και φέτος τα γιορτινά του και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ζήσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από ένα πλούσιο και χαρούμενο πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Οι εορτασμοί ξεκινούν με τα Ανάμματα των Χριστουγεννιάτικων Δέντρων σε όλες τις γειτονιές της Καλαμαριάς που θα κορυφωθούν με το άναμμα του δέντρου στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού, αλλά και την πρώτη Λευκή Νύχτα στην πόλη μας!

ΑΝΑΜΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

Πάρκο Ντοβίλ (Καραμπουρνάκι)

03 Δεκεμβρίου 2025 – Τετάρτη, ώρα 20:00

Με τη συμμετοχή του Φωνητικού συνόλου Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς “VoCal a Mare”

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Θάλεια Μαυρίδου

Πάρκο Κηφισιάς

05 Δεκεμβρίου 2025 – Παρασκευή, ώρα 19:00

Συμμετοχή: Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Καλαμαριάς “Η ΚΗΦΙΣΙΑ”

Πάρκο Ούλοφ Πάλμε (Ν. Κρήνη)

07 Δεκεμβρίου 2025 – Κυριακή, ώρα 19:00

Γιάννης Βολίκας & μουσικό συγκρότημα

Συμμετοχή: Πολιτιστικός Σύλλογος Προσφύγων Μικρασιατών Ν.Κρήνης “Αγία Παρασκευή” &

Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Ν.Κρήνης “Μπουμπουλίνα”

Κεντρική Πλατεία Φοίνικα

08 Δεκεμβρίου 2025 – Δευτέρα, ώρα 19:00

Γιάννης Βολίκας & μουσικό συγκρότημα

Συμμετοχή: Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Φοίνικα

Δημοτικό Θέατρο “Ν. Βότση”

10 Δεκεμβρίου 2025 – Τετάρτη, ώρα 19:00

Χορωδία και Λαϊκή Ορχήστρα του Α.Π.Σ. «Ναύαρχος Βότσης»

Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού & Κεντρική Αγορά – Λευκή Νύχτα

13 Δεκεμβρίου 2025 – Σάββατο 20.30

Συναυλία με τη Ρένα Μόρφη και πολλά άλλα μουσικά & χορευτικά σχήματα

Δράσεις και εργαστήρια στα σπιτάκια: 17:30-20:30

ΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

14 Δεκεμβρίου 2025 – Κυριακή, ώρα 20:30

• Συναυλία Νέας Χορωδίας – Δημοτικό Θέατρο «ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ»

• Δράσεις και εργαστήρια στα σπιτάκια – 11:00-14:00 & 17:30-20:30

17 Δεκεμβρίου 2025 – Τετάρτη, ώρα 18:00-20:00

• Εκδήλωση με τμήματα της ΧΑΝΘ Καλαμαριάς

Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού

20 Δεκεμβρίου 2025 – Σάββατο

• Δράσεις και εργαστήρια στα σπιτάκια – Πλατεία 11:00-14:00 & 17:30-20:30

21 Δεκεμβρίου 2025 – Κυριακή

• Έθιμο Μωμοέρια – 12:00

• Δράσεις και εργαστήρια στα σπιτάκια – 11:00-14:00 & 17:30-20:30

22 Δεκεμβρίου 2025 – Δευτέρα

• Δράσεις και εργαστήρια στα σπιτάκια 17:30-20:30

23 Δεκεμβρίου 2025 – Τρίτη

• Δράσεις και εργαστήρια στα σπιτάκια 17:30-20:30

24 Δεκεμβρίου 2025 – Τετάρτη, ώρα 20:00

• Μουσικό συγκρότημα “Swingy Pop”

• Δράσεις και εργαστήρια στα σπιτάκια 11:00-14:00

25 & 26 Δεκεμβρίου 2025 – Πέμπτη & Παρασκευή

• Δράσεις και εργαστήρια στα σπιτάκια 11:00-14:00

27 Δεκεμβρίου 2025 – Σάββατο

• Δράσεις και εργαστήρια στα σπιτάκια – 11:00-14:00 & 17:30-20:30

28 Δεκεμβρίου 2025 – Κυριακή

• Συναυλία FORTISSIMO, ώρα 19:30

• Δράσεις και εργαστήρια στα σπιτάκια – 11:00-14:00 & 17:30-20:30

29 Δεκεμβρίου 2025 – Δευτέρα

• Δράσεις και εργαστήρια στα σπιτάκια 17:30-20:30

30 Δεκεμβρίου 2025 – Τρίτη

• Δράσεις και εργαστήρια στα σπιτάκια 17:30-20:30

31 Δεκεμβρίου 2025 – Τετάρτη, ώρα 20:00

• Συναυλία: Χάλκινα Γουμένισσας

• Δράσεις και εργαστήρια στα σπιτάκια 11:00-14:00

01 Ιανουαρίου 2026 – Πέμπτη

• Δράσεις και εργαστήρια στα σπιτάκια 11:00-14:00

02 Ιανουαρίου 2026 – Παρασκευή

• Δράσεις και εργαστήρια στα σπιτάκια 11:00-14:00

03 Ιανουαρίου 2026 – Σάββατο

• Δράσεις και εργαστήρια στα σπιτάκια 11:00-14:00

04 Ιανουαρίου 2026 – Κυριακή, ώρα 12:00

• Έθιμο ΦΩΤΑΚΕΡ – Ποντιακός Σύλλογος «ΟΙ ΜΙΘΡΙΟΙ»

• Δράσεις και εργαστήρια στα σπιτάκια 11:00-14:00

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ

Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη»

19 Δεκεμβρίου 2025 – Παρασκευή, ώρα 20:30

• Christmas Project

Συμμετέχουν: Μικτή Χορωδία – Πρότυπη Σχολή Χορού – Φιλαρμονική Ορχήστρα Καλαμαριάς

20 Δεκεμβρίου 2025 – Σάββατο, ώρα 20:30

• Χριστουγεννιάτικη Νύχτα

Μουσικά σύνολα και Χορωδίες Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς

Δημοτικό Θέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής»

20 Δεκεμβρίου 2025 – Σάββατο

• «Τα… κουκλοκαντζαράκια» – Εργαστήρι Θεατρικής Δημιουργίας (παιδικό)

22 Δεκεμβρίου 2025 – Δευτέρα, ώρα 21:00

• Χριστουγεννιάτικες ιστορίες του Παπαδιαμάντη

23 Δεκεμβρίου 2025 – Τρίτη, ώρα 21:00

• Χριστουγεννιάτικες ιστορίες του Παπαδιαμάντη

Δημοτικό Θέατρο «ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ»

14 Δεκεμβρίου 2025 – Κυριακή, ώρα 20:30

• Συναυλία Νέας Χορωδίας

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

20 Δεκεμβρίου 2025 – Σάββατο, ώρα 12:00

• Έθιμο Ρουσάλια – Χορευτικός Όμιλος Καλαμαριάς «ΒΟΡΕΑΔΕΣ»

27 Δεκεμβρίου 2025 – Σάββατο, ώρα 12:00

• Kρουστόφωνο

• Φιλαρμονική Ορχήστρα Καλαμαριάς

28 Δεκεμβρίου 2025 – Κυριακή, ώρα 11:30

• Πατινάδα Προσφυγικών Συλλόγων

Συμμετοχή: Σύλλογος Κουριωτών “Ο Ταξιάρχης”, Προοδευτικός Σύλλογος Αρετσού Δέρκων και Πολιτιστικός Σύλλογος Προσφύγων Μικρασιατών Ν.Κρήνης “Αγία Παρασκευή”

29 Δεκεμβρίου 2025 – Δευτέρα

• Ραδιο-τηλεμαραθώνιος

Αδελφότητα Κρωμναίων Καλαμαριάς

Πεζόδρομος Καλαμαριάς

23 Δεκεμβρίου 2025 – Τρίτη, ώρα 18:30

• «Οι 2 Πρώτες Ώρες»

Εκδήλωση από την καλλιτεχνική συμπεριληπτική ομάδα του συλλόγου Open School Days

Λευκή Νύχτα

Ο Δήμος Καλαμαριάς σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμαριάς «Ο Ερμής» διοργανώνουν την πρώτη Λευκή Νύχτα με μια μεγάλη συναυλία της Ρένας Μόρφη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Κεντρική Αγορά

18.30 Πρότυπη Σχολή Χορού Καλαμαριάς

Αθλητικός Σύλλογος «Ελληνικό Αστέρι»



Φιλαρμονική Ορχήστρα Καλαμαριάς

19.00 Μπάντα κρουστών ΠΑΡΑΝΑΟΥΕ





Μουσικά Σύνολα Δημοτικού Ωδείου



Dj Set

20.00 NOMA BAND

Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού

19.15 Παιδική Χορωδία Ωδείου Καλαμαριάς

20.00 Χαιρετισμοί και άναμμα δέντρου

20.30 Συναυλία Ρένας Μόρφη