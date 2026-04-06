Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο γιατρός Αντώνης Σαλμανίδης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο ιατρός Αντώνιος Σαλμανίδης. Ήταν μαιευτήρας – χειρουργός γυναικολόγος, μέλος της ακαδημίας επιστημών της Νέας Υόρκης. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Τρίτη, 7 Απριλίου 2026, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου, στις 11:15.

Σύντομο βιογραφικό Αντώνιου Σαλμανίδη

Διετέλεσε επί 15 έτη διευθυντής της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής στο Π.Γ. Noσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός». Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. με μετεκπαίδευση στις Η.Π.Α., την Αγγλία και τη Σουηδία.

Ως φοιτητής ίδρυσε και εξελέγη πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Νομού Πέλλας στη Θεσσαλονίκη. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως Ανθυπίατρος και προήχθη σε Έφεδρο Ταγματάρχη. Ως Ταγματάρχης εξελέγη Αντιπρόεδρος για σειρά 3ετιών στο Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Θεσσαλονίκης, όπως εκτελούσε και καθήκοντα Προέδρου του Δ.Σ. του ΣΕΑΝΘ. Υπηρέτησε επί 18 χρόνια σε πανεπιστημιακές κλινικές του Α.Π.Θ., δίδαξε σε φοιτητές ιατρικής, ειδικευόμενους ιατρούς, μαίες καθώς και σε Σχολές Νοσοκόμων.

