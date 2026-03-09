Θεσσαλονίκη: “Ούτε δολοφόνος είμαι ούτε εγκληματίας, έπρεπε κάτι να κάνω” λέει ο 80χρονος που έριξε το ΙΧ του σε τράπεζα

Ένας 80χρονος άνδρας συνελήφθη σήμερα το πρωί στην ανατολική Θεσσαλονίκη, καθώς έπεσε με το αυτοκίνητό του στην πρόσοψη υποκαταστήματος τράπεζας και τον ίδιο να υποστηρίζει πως ήταν μια πράξη ηθελημένη λόγω της απόγνωσης στην οποία έχει περιέλθει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σήμερα γύρω στις 05:30 τα ξημερώματα στην πλατεία Παραμάνας, στη Θέρμη. Ο 80χρονος έφτασε έξω από την τράπεζα με ΙΧ, έκανε όπισθεν και έπεσε πάνω στην πρόσοψη του υποκαταστήματος, με συνέπεια να προκληθούν υλικές ζημιές στην τζαμαρία.

Ο 80χρονος συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία και σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως η τράπεζα είχε προχωρήσει στην κατάσχεση του σπιτιού του και για τον λόγο αυτό, ο ίδιος έπεσε με το όχημά του στο υποκατάστημά της.

Ο άνδρας οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για φθορά ξένης περιουσίας. Εν συνεχεία, παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο όπου η έδρα αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης για τις 12 Μαρτίου και ο ηλικιωμένος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

«Ούτε δολοφόνος είμαι ούτε εγκληματίας, έπρεπε να κάνω κάτι»

«Μου πήραν όλα τα πράγματα, εργαζόμουν, έκανα τα πάντα και μου τα παίρνουν τώρα όλα τζάμπα. Μέχρι και το σπίτι. Ούτε δολοφόνος είμαι ούτε εγκληματίας έπρεπε να κάνω κάτι», ανέφερε μιλώντας στο thestival.gr ο 80χρονος για την απόφασή του να ρίξει το αυτοκίνητό του στην πρόσοψη της τράπεζας.

«Περίμενα πολύ καιρό να μου πουν τι οφείλω τι να κάνω και περίμενα… και περίμενα… Και τα λεφτά τοκίζονταν ενώ εγώ τους έστειλα για να ξεπληρώσω», συμπλήρωσε ο ηλικιωμένος και δήλωσε σχετικά με το σημερινό περιστατικό:

«Σκεφτόμουν ότι έπρεπε να κάνω κάτι το να κάθομαι στην καρέκλα ή στο ντιβάνι δεν μπορούσα άλλο και το μόνο που μου πέρασε από το μυαλό ήταν αυτό, να πάρω το αυτοκίνητο και να πάω από εκεί».