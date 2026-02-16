MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Ολόκληρη πλαγιά έτοιμη να πέσει πάνω σε πολυκατοικία στις Συκιές – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Πολυκατοικία στις Συκιές Θεσσαλονίκης είναι υπό κατάρρευση λόγω κακοκαιρίας.

Πρασιά σε βράχο που συνορεύει με πολυκατοικία στην οδό Θουκυδίδου πιθανόν λόγω των έντονων βροχοπτώσεων κατέρρευσε τα ξημερώματα της Κυριακής, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως όμως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, είναι ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από το 2015, παρατηρώντας κάτω από την πρασιά ρωγμές ήδη από τότε. Είχαν ειδοποιήσει την πολεοδομία που είχε συστήσει να γίνουν εργασίες στήριξης, αλλά ακόμη δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Αδερφοκτονία στην Κρήτη: Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο 63χρονος δράστης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Καισαριανή: Βανδάλισαν το μνημείο των 200 εκτελεσθέντων μετά την αποκάλυψη των ιστορικών φωτογραφιών – Δείτε φωτογραφίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Αποχαιρετώ με θλίψη και σεβασμό την Άννα Ψαρούδα, μία αληθινή Κυρία της πολιτικής και της επιστήμης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Σωστό τσάι: Πόσα λεπτά να μουλιάζετε το φακελάκι από κάθε τύπο τσαγιού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: 16χρονοι Ρομά άρπαξαν ασημένιο σταυρό από 10χρονο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων και σήμερα στη δυτική εσωτερική Περιφερειακή Οδό