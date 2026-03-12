Θεσσαλονίκη: Οι πρατηριούχοι απαντούν στις κατηγορίες περί αισχροκέρδειας

Την έντονη αντίδραση των πρατηριούχων καυσίμων της Θεσσαλονίκης προκαλούν οι κατηγορίες περί αισχροκέρδειας που διατυπώνονται το τελευταίο διάστημα, με αφορμή την άνοδο των τιμών στα καύσιμα και την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Η Ένωση Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης, υποστηρίζει ότι τα στοιχεία δείχνουν το ακριβώς αντίθετο από όσα καταλογίζονται στον κλάδο.

Σύμφωνα με την Ένωση, από την αρχή του 2026 έως τις 11 Μαρτίου – ημερομηνία επιβολής του πλαφόν – τα διυλιστήρια αύξησαν την τιμή της αμόλυβδης κατά 23,8 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 45,6 λεπτά. Αντίθετα, οι πρατηριούχοι φέρονται να αύξησαν τις τιμές κατά 18,1 λεπτά στην αμόλυβδη, δηλαδή 5,7 λεπτά λιγότερο από την αύξηση των διυλιστηρίων, και κατά 35,7 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή 9,9 λεπτά λιγότερο.

Όπως σημειώνουν, τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν ότι το περιθώριο κέρδους των πρατηρίων μειώθηκε, ωστόσο ο κλάδος εξακολουθεί να δέχεται επικρίσεις ότι εκμεταλλεύεται την ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, οι πρατηριούχοι επισημαίνουν ότι το κράτος αύξησε τα έσοδά του από τον ΦΠΑ λόγω των υψηλότερων τιμών καυσίμων: κατά 4,6 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη και κατά 8,8 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης.

Η Ένωση υποστηρίζει επίσης ότι η αγοραστική δύναμη των κεφαλαίων των πρατηριούχων έχει μειωθεί κατά 26%, ενώ οι τράπεζες, λόγω των υψηλότερων τιμών και της αυξημένης χρήσης καρτών, έχουν δει αντίστοιχη αύξηση 26% στα έσοδά τους από προμήθειες. Την ίδια στιγμή, οι πιστώσεις που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν αυξηθεί στο ίδιο ποσοστό, γεγονός που – όπως υποστηρίζεται – συνεπάγεται μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κόστος.

Ιδιαίτερη κριτική ασκείται και στην επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων. Οι πρατηριούχοι υποστηρίζουν ότι το μέτρο εφαρμόστηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές τοπογραφικές συνθήκες, τα επίπεδα κατανάλωσης και οι πιστώσεις που χαρακτηρίζουν μια αγορά με υψηλή μεταβλητότητα. «Πρόκειται για μια ακατανόητη πράξη, τουλάχιστον με βάση τα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, οι επαγγελματίες του κλάδου κάνουν λόγο για αυξημένο λειτουργικό κόστος, επισημαίνοντας ότι καλούνται να εφαρμόσουν νέα νομοθετικά μέτρα, όπως το επικαιροποιημένο σύστημα εισροών-εκροών, διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, νέες ογκομετρήσεις, αλλά και αυξήσεις στο προσωπικό.

Τέλος, η Ένωση θέτει και ζήτημα άνισης μεταχείρισης σε σχέση με άλλους κλάδους της αγοράς. Όπως αναφέρει, στα σούπερ μάρκετ το πλαφόν ορίζεται ως ποσοστό κέρδους, ενώ στα πρατήρια καυσίμων εφαρμόζεται ως ανώτατη τιμή μονάδας, κάτι που – σύμφωνα με τους πρατηριούχους – δημιουργεί στρεβλώσεις.

«Σε όσους μας αποκαλούν αισχροκερδούντες, ρωτάμε πού ακριβώς βλέπουν την αισχροκέρδεια», αναφέρει η ανακοίνωση της Ένωσης, καταλήγοντας ότι «η κερδοσκοπία του λαϊκισμού νίκησε τη λογική και τα απλά μαθηματικά». Το ερώτημα που θέτουν, όπως υπογραμμίζουν, παραμένει: «Τελικά φταίνε οι πρατηριούχοι;».