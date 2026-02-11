Θεσσαλονίκη: Το όνομα του Γιάννη Ιωαννίδη σε σχολικό γυμναστήριο στους Αμπελόκηπους

Με εισήγηση του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρου Κυρίζογλου και τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών και των διδασκόντων του 7ου Δημοτικού Σχολείου, του 3ου Γυμνασίου και του Εσπερινού Γυμνασίου Αμπελοκήπων, τη σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμπελοκήπων και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, το κλειστό σχολικό γυμναστήριο που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Γ. Γεννηματά και Μαραθώνος στους Αμπελόκηπους ονοματοδοτείται σε «Ιωάννης Ιωαννίδης» προς τιμήν του αθλητή και προπονητή Γιάννη Ιωαννίδη.

Ο Γιάννης Ιωαννίδης υπήρξε από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, με σπουδαία καριέρα, κυρίως ως προπονητής. Αναγνωρίζεται ως ο καθοδηγητής της μεγάλης ομάδας του Άρη της δεκαετίας του 1980, που βοήθησε πολύ στο ν’ αγαπήσουν οι Έλληνες το μπάσκετ και ως ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ: συνολικά κατέκτησε 12 Πρωταθλήματα και 6 Κύπελλα. Παραμένει μέχρι σήμερα ο προπονητής που κρατάει το ρεκόρ των περισσότερων τίτλων πρωταθλητή Ελλάδας, αφού κέρδισε 12, καθώς και των περισσότερων νικών σε αγώνες πρωταθλήματος (418 νίκες).

Στην πολιτική, υπήρξε βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης από το 2004 μέχρι το 2015 και διετέλεσε υφυπουργός Πολιτισμού (2007-09) και υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (2012-13).

Γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1945 στη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας του, Δημήτριος, και η μητέρα του, Ελένη (το γένος Τσορλίνη), κατάγονταν από την Γευγελή. Μεγάλη του αγάπη ήταν το μπάσκετ, με το οποίο ασχολήθηκε από τα παιδικά του χρόνια ενώ σε ηλικία μόλις 15 ετών αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα του Άρη. Η καριέρα του ως παίκτης διήρκεσε περίπου δύο δεκαετίες, όμως από νωρίς έδειξε την τάση του για την προπονητική. Παράλληλα με τη φοίτησή του στη Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ, υπήρξε αθλητής και προπονητής του Εργοτέλη, το 1977, χωρίς να έχει κρεμάσει ακόμη τα παπούτσια του.

Το 1978-79 στην πρώτη του σεζόν ως προπονητής στον Αρη, οδήγησε τον Αρη στο πρωτάθλημα, ενώ την επόμενη σεζόν κατέκτησε με τον ΓΣ Λάρισας το πρωτάθλημα Β’ Εθνικής αήττητος. Επέστρεψε στον Αρη μετά από ένα πέρασμα στην Εθνική και έχτισε την μεγάλη αυτοκρατορία μέχρι και το 1990. Τότε αποχώρησε. Το 1991 ανέλαβε τον Ολυμπιακό. Μετά από 4 πρωταθλήματα αποχώρησε και ανέλαβε την ΑΕΚ του Γιάννη Φιλίππου. Την οδήγησε αμέσως στον τελικό της Α1 και το 1998 στον τελικό της Ευρωλίγκα. Το 1999 επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Τελευταίος σταθμός η εθνική ομάδα ως το 2004.

Σε συλλογικό επίπεδο ως προπονητής κατέκτησε 12 Πρωταθλήματα Ελλάδας, τα περισσότερα από κάθε άλλο συνάδελφό του: 8 με τον Άρη (1979, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990) και 4 με τον Ολυμπιακό (1993, 1994, 1995, 1996). Κατέκτησε επίσης 6 Κύπελλα Ελλάδας: 5 με τον Άρη (1985, 1987, 1988, 1989, 1990) και 1 με τον Ολυμπιακό (1994). Επίσης κατέκτησε 3 φορές τη δεύτερη θέση στο Πρωτάθλημα Ελλάδας (Άρης το 1984, Ολυμπιακός το 1992 και ΑΕΚ το 1997), ενώ υπήρξε 2 φορές φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας (Άρης το 1984 και ΑΕΚ το 1998). Υπήρξε επίσης προπονητής στον Γ.Σ. Λάρισας (1979-1981).

Ως προπονητής του Άρη, οδήγησε την ομάδα της Θεσσαλονίκης στην κατάκτηση των πρωταθλημάτων του 1979, του 1983 και τα πέντε σερί από το 1985 έως το 1990. Από το 1991 στον Ολυμπιακό, ο Ιωαννίδης δημιούργησε μία μεγάλη ομάδα που πρωταγωνίστησε στην Ελλάδα, ενώ έβαλε τα θεμέλια και για το «triple crown» του 1997, με τον Ντούσαν Ίβκοβιτς να τον έχει διαδεχτεί στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» τη σεζόν 1996-1997. Τέσσερα σερί πρωταθλήματα από το 1993 μέχρι το 1996, δύο τελικοί Κυπέλλου Πρωταθλητριών (1994, 1995), ήταν όσα κατέκτησε με τον Ολυμπιακό ο Γιάννης Ιωαννίδης μέχρι ν’ αποχωρήσει το 1996 για την ΑΕΚ.

Δεν κατάφερε, ωστόσο, να κατακτήσει κανέναν ευρωπαϊκό τίτλο, παρ’ ότι βρέθηκε 6 φορές στο φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας. Τις πρώτες 3 φορές με τον Άρη επί 3 συνεχόμενα χρόνια (1988, 1989, 1990) δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, ενώ το κατάφερε τις επόμενες 3 φορές (το 1994 και το 1995 με τον Ολυμπιακό και το 1998 με την ΑΕΚ), γνωρίζοντας όμως και τις 3 φορές την ήττα στον τελικό.

Τέλος ο Γιάννης Ιωαννίδης διετέλεσε προπονητής της εθνικής ανδρών, τις περιόδους 1980-1981 και 2002-2003. Το 2003 καθοδήγησε την εθνική Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ της Σουηδίας, όπου η «επίσημη αγαπημένη» κατέλαβε την 5η θέση.

Στις εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004 πρωτοεκλέχθηκε βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης και επανεκλέχθηκε στις εκλογές του 2009 και στις διπλές του 2012 στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Από το 2007 έως το 2009 υπηρέτησε ως υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού και από το 2009 άσκησε τα καθήκοντα του υπεύθυνου Τομέα Αθλητισμού της Νέας Δημοκρατίας. Στη νέα κυβέρνηση που συγκροτήθηκε μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 τοποθετήθηκε εκ νέου στη θέση του υφυπουργού Αθλητισμού ως τον Ιούνιο του 2013.

Ο Γιάννης Ιωαννίδης διετέλεσε μεταξύ άλλων μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, της Υποεπιτροπής για την Παρακολούθηση θεμάτων Αθλητισμού, της Διαρκούς Επιτροπής Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της Διακομματικής Επιτροπής για τη Διαμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Εγγυήσεων Διαφάνειας στον Αθλητισμό, καθώς και της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Του είχαν απονεμηθεί πολλές διακρίσεις, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, από νομικά και φυσικά πρόσωπα και πλήθος άλλους φορείς. Ανάμεσα στις διακρίσεις του προεξέχουσα θέση κατέχει η βράβευση του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ως Homo Hellenicus.

Μεγάλη ήταν και η συμβολή και η βοήθεια του Γιάννη Ιωαννίδη στην επίλυση χρονιζόντων ζητημάτων στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης όπως την παραχώρηση του πρώην Στρατοπέδου Μέγας Αλέξανδρος και του οικοπέδου του δασαρχείου δίπλα στο ΙΚΑ Αμπελοκήπων (οδός Ελευθερίας) στο Δήμο.

Ο Γιάννης Ιωαννίδης απεβίωσε στις 4 Οκτωβρίου 2023 στην Αθήνα, σε ηλικία 78 ετών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Ήταν παντρεμένος με τη Γιούλα Γκιουζελοπούλου και ήταν πατέρας μιας κόρης.