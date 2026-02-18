MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε καγκελόπορτα σε Ειδικό Γυμνάσιο – Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί

|
THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, όταν κατέρρευσε σιδερένια καγκελόπορτα στην είσοδο του Δημόσιο Ειδικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπληξαν την περιοχή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της TV100, από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, παρά το γεγονός ότι εκείνη την ώρα μαθητές και εκπαιδευτικοί εισέρχονταν στον χώρο του σχολείου.

«Έπεσε πίσω από την πλάτη μας»

Εργαζόμενοι που έφτασαν το πρωί στο σχολείο αντίκρισαν τη βαριά μεταλλική καγκελόπορτα πεσμένη στο έδαφος, λίγα μόλις δευτερόλεπτα αφότου είχαν περάσει την είσοδο.

«Έπεσε κυριολεκτικά πίσω από την πλάτη μας την ώρα που τρεις γυναίκες εκπαιδευτικοί μπαίναμε μέσα το πρωί», ανέφερε χαρακτηριστικά εργαζόμενη, περιγράφοντας τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν.

Καθημερινή διέλευση εκατοντάδων μαθητών και εργαζομένων

Στο ίδιο συγκρότημα συστεγάζονται το Ειδικό Γυμνάσιο και το 1ο ΕΝΕΕΓΥΛ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα καθημερινά να διέρχονται από την είσοδο περίπου 180 μαθητές και 100 εργαζόμενοι.

Άνεμοι Ειδικό Γυμνάσιο Καγκελόπορτα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης στον 41χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος ιδιωτικό ασθενοφόρο

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Η ανακοίνωση της δισκογραφικής του Παντελίδη για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του: Ήταν το μεγαλύτερο μουσικό φαινόμενο των τελευταίων χρόνων

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Πολύωρη διακοπή ρεύματος σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Αττική: Βίντεο από τη δράση των μυστικών αστυνομικών σε μετρό και λεωφορεία για πορτοφολάδες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Σαρωτικός ο Ηρακλής “διέλυσε” με 93-65 την Μύκονο και “πέταξε” για τα ημιτελικά του Κυπέλλου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι Ρομά μπούκαραν σε καταστήματα και άρπαξαν πατίνι, τάμπλετ και κινητό