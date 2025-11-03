Θεσσαλονίκη: Η “Πολυθρόνα με την Εύχαρις” επιστρέφει στην Σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου, με καλεσμένο τον Μάριο Φραγκούλη

Σε συνέχεια της μεγάλης ανταπόκρισης του κόσμου της Θεσσαλονίκης, στην

Πολιτιστική Ψυχοθεραπεία («Στην πολυθρόνα με την Εύχαρις: Παιδεύουσι Τέκνα» και

“Στην πολυθρόνα με την Εύχαρις: Εγώ…ο Μπαμπάς Μου”) η Πολυθρόνα με την Εύχαρις επιστρέφει στην Σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου, με καλεσμένο τον Μάριο Φραγκούλη.



Η Ψυχολόγος Εύχαρις Παναγοπούλου καθοδηγεί το κοινό σε ένα ακόμη πολιτιστικά

θεραπευτικό ταξίδι με θέμα τη Συγνώμη:

Ποιες είναι οι συγνώμες που δεν είπαμε, και αυτές που δεν ακούσαμε;

Μήπως την μεγαλύτερη συγνώμη την οφείλουμε στον εαυτό μας;

Σταθεροί και νέοι ταλαντούχοι συνεργάτες, με μοτίβα που αγαπήθηκαν και πολλές ανατροπές, 70 άτομα επι σκηνής, σας περιμένουμε για ένα ακόμη ταξίδι αναψυχής, ανακάλυψης και ουσιαστικής σύνδεσης.

Το ταξίδι πλαισιώνεται από θεατρική αφήγηση, μουσική και χορό, συνθέτοντας έτσι την Πολιτιστική Ψυχοθεραπεία, μία μοναδική καινοτόμο προσέγγιση που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο που μας πέρασε, και αγκαλιάστηκε με μεγάλο ενθουσιασμό από το κοινό της. Μέσα από το συνδυασμό επιστημονικών δεδομένων, ψυχοθεραπείας, και πολιτιστικής δημιουργίας, το κοινό συμμετέχει χωρίς να εκτίθεται, μαθαίνει, ταυτίζεται, ψυχαγωγείται και ανακαλύπτει.

Η εκδήλωση “…Και μία Συγνώμη…” που θα γίνει στις 3/10/2025, στις 20:00 στο Βασιλικό Θέατρο, διοργανώνεται από το Κέντρο Επιστήμης Τέχνης, και Οικογένειας, ΣΥΖΕΥΞΗ, και το ΠΜΣ «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Υγεία» του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ.

Η Εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με το ΜΑΖΙ, και την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Υφυπουργός Υγείας, Δ.Βαρτζόπουλος.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, το Σχολείο BigBang, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Εduact, Για πρώτη φορά συμμετέχει η Βαρβάρα Δουμανίδου με το θέατρο του Άλλοτε και το Θεατρικό Εργαστήρι «Τhespians», και η ομάδα «Όλα καλά». Xορεύει η Νιόβη Μπένου.

Σκηνοθεσία Αλεξάνδρα Κασιούμη

Σας προσκαλούμε να υποστηρίξετε για μια ακόμη φορά το όραμα για ένα Κέντρο Τέχνης και Οικογένειας στην πόλη μας!

Oικονομική Ενίσχυση: 15 ευρώ

Κρατήσεις-Πληροφορίες: 2310999154, 2310999158, info@syzefxi.org και online

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH2mhponikWVThqTv-eOCUZ6phskLMJ9KQMSILnuGqdMmU3Q/viewform?usp=header

Υπεύθυνη Επικοινωνίας:AλεξάνδραΚασιούμη 6972442996

Το κέντρο Επιστήμης, Τέχνης και Οικογένειας, ΣΥΖΕΥΞΗ (www.syzefxi.org)είναι ο μοναδικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός σε όλη την Ελλάδα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη που αξιοποιεί την επιστημονική γνώση ταυτόχρονα με την καλλιτεχνική δημιουργία για την ενδυνάμωση κάθε οικογένειας στην Ελλάδα σήμερα. Η δομή, μορφή, και δυναμική της οικογένειας σήμερα, αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της. Η ΣΥΖΕΥΞΗ με μια σειρά προγραμμάτων αξιοποιεί την καλλιτεχνική δημιουργία για να στηρίξει και να ενδυναμώσει τη σύγχρονη οικογένεια και κάθε μέλος χωριστά, στην διαχείριση τόσο των καθημερινών προκλήσεων όσο και των πιο δύσκολων μεταβάσεων (υγείας, τραυματικά γεγονότα, απώλεια, θάνατος, βία)