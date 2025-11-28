Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με την Νόνη Δούνια αύριο για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση έρχεται στην Καλαμαριά με κεντρική ομιλήτρια την πρώην βουλευτή Α΄ Πειραιώς και παρουσιάστρια, Νόνη Δούνια, μια γυναίκα που εμπνέει και έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην πολιτική και την κοινωνία.

«Οι γυναίκες μιλούν και αλλάζουν τον κόσμο», είναι ο τίτλος της ημερίδας που πραγματοποιείται το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 6 μμ στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Ν. Βότσης» (Μ.Αλεξάνδρου & Αν. Θράκης 9).

Στο πάνελ μαζί με την Νόνη Δούνα θα βρίσκεται η Πρωταθλήτρια Επτάθλου Αναστασία Ντραγκομίροβα, μια αθλήτρια που μας γεμίζει υπερηφάνεια και συγκίνηση, για να μοιραστεί τη δική της ιστορία.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Μαρία Σαμολαδά, ενώ την πρωτοβουλία της διοργάνωσης ανέλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμαριάς, Ανέστης Φίσκας.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό.