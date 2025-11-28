MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με την Νόνη Δούνια αύριο για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση έρχεται στην Καλαμαριά με κεντρική ομιλήτρια την πρώην βουλευτή Α΄ Πειραιώς και παρουσιάστρια, Νόνη Δούνια, μια γυναίκα που εμπνέει και έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην πολιτική και την κοινωνία.

«Οι γυναίκες μιλούν και αλλάζουν τον κόσμο», είναι ο τίτλος της ημερίδας που πραγματοποιείται το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 6 μμ στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Ν. Βότσης» (Μ.Αλεξάνδρου & Αν. Θράκης 9).

Στο πάνελ μαζί με την Νόνη Δούνα θα βρίσκεται η Πρωταθλήτρια Επτάθλου Αναστασία Ντραγκομίροβα, μια αθλήτρια που μας γεμίζει υπερηφάνεια και συγκίνηση, για να μοιραστεί τη δική της ιστορία.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Μαρία Σαμολαδά, ενώ την πρωτοβουλία της διοργάνωσης ανέλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμαριάς, Ανέστης Φίσκας.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 4 ώρες πριν

Προσοχή! Μην καταναλώσετε αυτή τη μυζήθρα – Απορύρεται από τα ράφια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επείγουσα έκκληση για αιμοπετάλια για 8χρονη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Νίκη: Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Πέθανε η διάσημη χελώνα Γκράμμα, σε ηλικία 141 ετών, στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Νέα κλήση για εξέταση στις 11 Δεκεμβρίου θα στείλει επιτροπή της Βουλής στον “Φραπέ”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη και η επόπτρια του ΑΤ Αγίων Αναργύρων – “Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος”