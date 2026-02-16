Θεσσαλονίκη: “Είναι επικίνδυνο, είχε γίνει καταγγελία από το 2015” – Τι λέει γείτονας για την πολυκατοικία που κινδυνεύει λόγω κατολίσθησης

Πολυκατοικία στις Συκιές Θεσσαλονίκης είναι υπό κατάρρευση λόγω κακοκαιρίας

Σε συναγερμό βρίσκονται οι κάτοικοι μιας ολόκληρης γειτονιάς στην περιοχή των Συκεών, στη Θεσσαλονίκη. Ολόκληρη πλαγιά είναι έτοιμη να πέσει πάνω σε πολυκατοικία ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος να παρασυρθούν και διπλανά κτίσματα.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Κυριακής κατέρρευσε πρασιά σε βράχο που συνορεύει με πολυκατοικία ανάμεσα στις οδούς Κνωσσού και Θουκιδίδου, στις Συκιές. ΟΙ κάτοικοι της περιοχής είναι πλέον αναστατωμένοι, καθώς φοβούνται για το τι μέλλει γενέσθαι αφού ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβούν τα χειρότερα.

Ο άνθρωπος που έκανε την καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές κρούει τον κώδωνα του κινδύνου επισημαίνοντας πως τίθεται ζήτημα πια για τη σωματική ακεραιότητα εκείνων που ζουν στην πολυκατοικία αλλά και στα δίπλα σπίτια. Όπως μάλιστα λέει, το 2015 είχε γίνει ξανά καταγγελία στην Πολεοδομία για το ίδιο ζήτημα, όμως οι απαραίτητες εργασίες δεν έγιναν ποτέ.

“Πριν από το 2015 είχαμε κάνει καταγγελία ότι υπήρχαν ρωγμές στην περίφραξή τους. Η πολεοδομία τους έδωσε διορία 30 -90 μέρες για να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες, όπως να βάλουν κολόνες, θεμελίωση, τα πάντα όλα. Αυτοί μόνο τα σοβάντισαν, δεν έκαναν τίποτα και με την πάροδο του χρόνου βλέπετε τι έχει γίνει. Αυτές οι ρωγμές έχουν ανοίξει και πήρε παραμάζωμα”, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Χρήστος Θεοδωρίδης, ο οποίος μένει στην οδό Θουκιδίδου, απέναντι από την πολυκατοικία που κινδυνεύει να δεχθεί την ορμή της υπό κατάρρευση πλαγιάς.

Όπως είπε, μετά την κατάρρευση του τμήματος της πλαγιάς “ήρθε η Αστυνομία την Κυριακή το πρωί, έβαλε κορδέλα, πήραμε τα αμάξια μας όλα. Κάναμε εκ νέου καταγγελία στην πολεοδομία”.

“Είναι επικίνδυνο. Δεν είναι ότι θα πέσει, θα παρασύρει και τις οικοδομές εδώ γύρω, τα πάντα”, τονίζει ο κ. Θεοδωρίδης. “Δεν είναι μόνο οι υλικές ζημιές, είναι και η σωματική μας ακεραιότητα εδώ ζουν οικογένειες τι θα γίνουν αυτοί;”, υπογράμμισε επίσης.

“Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος στατικότητας για την πολυκατοικία”

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο αντιδήμαρχος Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών, Αστικού Σχεδιασμού και Μικροέργων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, Απόστολος Συμεωνίδης, υπογράμμισε σχετικά με την κατάσταση:

“Έχουμε κατάρρευση τοιχίου αντιστήριξης. Προφανώς τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από την αρχική κατασκευή δεν ήταν σωστά. Αυτό σιγά σιγά με τη διάβρωση που είχε πιθανόν και από τη βροχή, κατέρρευσε”.

Όπως είπε, έχει ήδη γίνει επιτόπια αυτοψία και πως εντός των επόμενων ημερών θα δοθεί στους ιδιοκτήτες η μελέτη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και στη συνέχεια θα κληθούν να προβούν στις κατάλληλες εργασίες. “Αν δεν προβούν στις κατάλληλες εργασίες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το οποίο θα το ορίσουμε εμείς, η υπόθεση θα πάει στον εισαγγελέα”, τόνισε ο κ. Συμεωνίδης.

Σχετικά με τις αναφορές προς υπήρχε καταγγελία προ δεκαετίας ο αντιδήμαρχος του Δήμου Νεάπολης – Συκεών απάντησε πως η τότε καταγγελία αφορούσε σε κάποιες πέτρες που έπεσαν και σε καμία περίπτωση σε κάτι αντίστοιχο με τη σημερινή εικόνα και πρόσθεσε πως τότε έγιναν κάποιες εργασίες “αλλά μάλλον δεν ήταν οι σωστές”.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ιδιοκτήτες έχουν επίγνωση της κατάστασης και “ελπίζουμε να το αποδείξουν κιόλας”, σχολίασε. Τόνισε δε πως “δεν υπάρχει πρόβλημα άμεσης στατικότητας της οικοδομής που έχει το πρόβλημα” και σημείωσε πως θα είναι δύσκολη η πραγματοποίηση των εργασιών λόγω του ότι δεν είναι εφικτή η πρόσβαση από μεγάλα μηχανήματα.