Τα Χριστούγεννα έρχονται! – Φωταγωγείται το χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής

Ο μαγικός Ταξιάρχης φοράει τα γιορτινά του και δίνει πρώτος το σύνθημα για την έναρξη των Χριστουγέννων σε ολόκληρη την Ελλάδα!

Το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο της χώρας φωταγωγείται πανηγυρικά στο χωριό του ελάτου, σκορπίζοντας φως, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη μαγεία σε μικρούς και μεγάλους!

Ο Δήμος Πολυγύρου – Δημοτική Κοινότητα Ταξιάρχη σας προσκαλούν στη φετινή «Γιορτή Ελάτου», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, στις 20:00, αμέσως μετά τον Μέγα Εσπερινό, στην πλατεία του Ταξιάρχη.

Σας περιμένει μια βραδιά γεμάτη μουσική, φώτα, χαμόγελα και… το άρωμα του Χριστουγεννιάτικου ελάτου να πλημμυρίζει τον Χολομώντα!

Στη μεγάλη γιορτή του χωριού συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιάρχη, ο Σύλλογος Νεολαίας Ταξιάρχη, ο Αθλητικός Σύλλογος «Χολομών», ο Σύλλογος Γυναικών Ταξιάρχη και ο Σύλλογος Απανταχού Ταξιαρχιωτών.