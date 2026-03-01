MENOY

Συναγερμός στο νοσοκομείο Μεσολογγίου λόγω φωτιάς από βραχυκύκλωμα, σε εξέλιξη μεταφορά ασθενών

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όταν πυκνοί καπνοί εμφανίστηκαν στον δεύτερο όροφο, όπου λειτουργεί η Καρδιολογική Κλινική και στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με το messolonghinews.gr, οι καπνοί πιθανότατα προκλήθηκαν από βραχυκύκλωμα και επεκτάθηκαν στον τρίτο όροφο, όπου βρίσκεται η Παθολογική Κλινική. Το προσωπικό του νοσοκομείου κινητοποιήθηκε άμεσα για την ασφάλεια των ασθενών.

Τρεις ασθενείς μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Αγρινίου για λόγους αποσυμφόρησης και διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας των κλινικών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.

