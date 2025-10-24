Συμβουλές για ένα ασφαλές ταξίδι για όλους το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου

Καθώς πλησιάζει το εορταστικό τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, χιλιάδες οδηγοί και οικογένειες θα ξεκινήσουν τις εξορμήσεις τους σε όλη τη χώρα. Οι αυξημένες μετακινήσεις που παρατηρούνται σε τέτοιες περιόδους αποτελούν, κάθε χρόνο, παράγοντα υψηλού κινδύνου για τροχαία συμβάντα, ιδιαίτερα σε επαρχιακό και αστικό οδικό δίκτυο.

Με αφορμή το εορταστικό τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», απευθύνει έκκληση για προσοχή και υπεύθυνη οδήγηση, ώστε όλοι να ταξιδέψουμε και να επιστρέψουμε ασφαλείς.

Στο περσινό τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, 14 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο, ένας αριθμός που υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο την ανάγκη για πρόληψη, υπευθυνότητα και σεβασμό στους κανόνες της Οδικής Ασφάλειας.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των οδηγών ενόψει του φετινού τριημέρου, υπενθυμίζοντας ότι η Οδική Ασφάλεια είναι ευθύνη όλων.

Η ασφαλής μετακίνηση δεν είναι θέμα τύχης, αλλά αποτέλεσμα υπευθυνότητας, σεβασμού και σωστής συμπεριφοράς.

Για να απολαύσουμε όλοι τις εξορμήσεις μας και να επιστρέψουμε πίσω ασφαλείς, χρειάζεται να οδηγήσουμε με σύνεση, αυτοέλεγχο και συνέπεια στους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δίνοντας προτεραιότητα στη ζωή.

Συμβουλές από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», για ασφαλείς εορταστικές εξορμήσεις

Πριν ξεκινήσουμε:

-Το όχημά μας θα πρέπει να είναι μηχανικά σε καλή κατάσταση. Φροντίζουμε να το συντηρούμε όπως προβλέπει ο κατασκευαστής και να αντικαθιστούμε τα ελαστικά στα προβλεπόμενα διαστήματα ή και νωρίτερα εφόσον απαιτείται.

-Ελέγχουμε την κατάσταση και την πίεση των ελαστικών, τη στάθμη των υγρών στο χώρο του κινητήρα (υγρά φρένων, λιπαντικό, ψυκτικό υγρό, υγρό για υαλοκαθαριστήρες), τη λειτουργία των φώτων και τους υαλοκαθαριστήρες.

-Έχουμε εύκολα προσβάσιμο όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό (πυροσβεστήρα, προειδοποιητικό τρίγωνο, πρώτες βοήθειες, ανακλαστικό γιλέκο, φακό) για χρήση του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

-Τοποθετούμε τις βαλίτσες και όλα τα μεγάλα αντικείμενα στο χώρο αποσκευών με τέτοιο τρόπο ώστε τα πιο βαριά και ογκώδη αντικείμενα να εφάπτονται στην πλάτη των πίσω καθισμάτων και δένουμε με δίχτυ πρόσδεσης.

-Δεν μεταφέρουμε αποσκευές στο χώρο των επιβατών και δεν αφήνουμε ελεύθερα αντικείμενα διότι υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού των επιβατών.

Κατά τη διαδρομή:

-Οι κύριες αιτίες πρόκλησης τροχαίων συμβάντων είναι η ακατάλληλη ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η απόσπαση προσοχής, η κόπωση του οδηγού και βέβαια η μη χρήση ζώνης και κράνους.

-Διατηρούμε πάντα απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και οδηγούμε με την κατάλληλη ταχύτητα, έχοντας ως γνώμονα όχι μόνο το επιτρεπόμενο μέγιστο όριο σε κάθε σημείο του οδικού δικτύου αλλά και τις εκάστοτε συνθήκες (κατάσταση οδοστρώματος και οχήματος, καιρικές συνθήκες, κατάσταση οδηγού, κυκλοφορία).

-Δεν χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο όταν οδηγούμε, ακόμη και αν αυτό γίνεται με νόμιμα μέσα (Bluetooth, ανοιχτή ακρόαση), καθώς η απόσπαση προσοχής αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες πρόκλησης τροχαίων. Επιπλέον, αποφεύγουμε τη δυνατή μουσική, το κάπνισμα, τις έντονες συζητήσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς όλα αυτά αποτελούν επίσης παράγοντες απόσπασης της προσοχής.

-Δεν οδηγούμε υπό την επήρεια αλκοόλ, ακόμη και αν έχουμε καταναλώσει μικρή ποσότητα. Η επιλογή του νηφάλιου οδηγού της παρέας εξασφαλίζει την ασφαλή επιστροφή όλων.

-Σεβόμαστε τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα ΑΜΕΑ μιας και πρόκειται για τους πιο ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου. Επομένως, σταματάμε πάντα στις διαβάσεις πεζών και παραχωρούμε προτεραιότητα στους πεζούς.

-Χρησιμοποιούμε τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης μόνο για λόγους ανωτέρας βίας (μηχανική βλάβη, προβλήματα υγείας κ.ά.) ή αν μας ζητηθεί από την Τροχαία. Εάν δεν συντρέχει κάποιος από τους παραπάνω λόγους, αφήνουμε πάντα τη ΛΕΑ ελεύθερη για περιπολικά, ασθενοφόρα ή πυροσβεστικά οχήματα.

· Πριν το ταξίδι φροντίζουμε να έχουμε κοιμηθεί καλά ενώ απέχουμε από το τιμόνι σε περίπτωση λήψης φαρμάκων στα οποία υπάρχει οδηγία για απαγόρευση οδήγησης. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού φροντίζουμε να κάνουμε -κάθε δύο ώρες- στάσεις για ξεκούραση στους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) ή σε ειδικούς χώρους στάθμευσης.

-Η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι απαραίτητη και υποχρεωτική τόσο από τον οδηγό όσο και από τους υπόλοιπους επιβάτες του οχήματος.

-Για την ασφαλή μεταφορά παιδιών με ύψος μικρότερο των 150 cm χρησιμοποιούμε πάντα κατάλληλο παιδικό κάθισμα.

-Η μοτοσικλέτα μπορεί να αποτελέσει ένα ασφαλές μέσο μετακίνησης μόνο όταν οδηγός και επιβάτης φορούν κράνος και ειδικό εξοπλισμό προστασίας.

Σε δύσκολες καιρικές συνθήκες

-Ενημερωνόμαστε για τις καιρικές συνθήκες πριν ξεκινήσουμε για ταξίδι. Αλλάζουμε την ώρα αναχώρησης αν οι οδικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες.

Ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες που ανακοινώνονται από τους αρμόδιους φορείς.

-Φροντίζουμε να έχουμε μαζί μας επιπλέον απαιτούμενο επιπρόσθετο εξοπλισμό (αντιολισθητικές αλυσίδες, γάντια εργασίας, ξύστρα χιονιού, κατάλληλα ρούχα, επαρκή ποσότητα καυσίμου, φορτισμένο κινητό τηλέφωνο, νερό) όταν πρέπει να μετακινηθούμε κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση, παγετός, καταιγίδες). Σε περίπτωση που οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν δεν συνεχίζουμε το ταξίδι μας.

-Εάν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει έντονη βροχή ή έντονη χιονόπτωση ή ανεμοθύελλα και η ορατότητα είναι τόσο περιορισμένη που δεν μπορούμε να δούμε, θα πρέπει να σταματήσουμε σε χώρους στάθμευσης ή άλλα ασφαλή σημεία. Σταθμεύουμε με αναμμένους τους προβολείς και τα αλάρμ ώστε να προειδοποιήσουμε και τους άλλους οδηγούς.