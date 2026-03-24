Συγκινητική επιστολή πολίτη προς την Αστυνομία Θεσσαλονίκης: “Η άμεση ανταπόκριση έσωσε τη σύζυγό μου και το παιδί μας”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Μια ιδιαίτερα συγκινητική επιστολή ευγνωμοσύνης απέστειλε πολίτης προς τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της άμεσης επέμβασης των αστυνομικών σε κρίσιμο περιστατικό υγείας.

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην επιστολή, το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 17 Μαρτίου, όταν η σύζυγός του, η οποία βρισκόταν στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της, παρουσίασε έντονη αιμορραγία και οξύ πόνο στην κοιλιακή χώρα. Μετά από επικοινωνία με τη θεράπουσα γυναικολόγο, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά της σε νοσοκομείο.

Το ζευγάρι ξεκίνησε από την περιοχή του Τριλόφου με κατεύθυνση το εφημερεύον νοσοκομείο, ωστόσο, αντιλαμβανόμενο την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη ταχείας μετακίνησης, κάλεσε το 100 στις 18:08, ζητώντας βοήθεια.

Όπως επισημαίνει ο πολίτης, από τη στιγμή της κλήσης έως και την άφιξη στο νοσοκομείο, η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση και αποτελεσματική, με αποτέλεσμα η μεταφορά να πραγματοποιηθεί χωρίς καθυστερήσεις.

«Όλα λειτούργησαν άψογα», τονίζεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, ενώ εκφράζονται θερμές ευχαριστίες προς τους αστυνομικούς για τον επαγγελματισμό και την ταχύτητα ανταπόκρισης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι ο χρόνος ήταν καθοριστικός για την εξέλιξη της κατάστασης, με τον αποστολέα να σημειώνει πως χάρη στην επέμβαση των αρχών, υπήρξε θετική έκβαση τόσο για τη σύζυγό του όσο και για το παιδί τους.

Αστυνομία Θεσσαλονίκη

