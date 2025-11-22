MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκύλος δάγκωσε 12χρονο έξω από σχολείο στο Πέραμα – Τι κατήγγειλε η μητέρα του για τον ιδιοκτήτη

Μία άγρια επίθεση σκύλου σε 12χρονο παιδί προκάλεσε αναστάτωση στο Πέραμα και άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για την ασφάλεια ανηλίκων στους δημόσιους χώρους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19 Νοεμβρίου, σε σχολείο της περιοχής, όπου μία μητέρα είχε μεταβεί με το παιδί της για τη συνέλευση γονέων και κηδεμόνων.

Όταν το παιδί περίμενε τη μητέρα του έξω από το σχολείο, δέχτηκε ξαφνικά επίθεση από έναν μεγαλόσωμο σκύλο. Οι δαγκωματιές ήταν πολλαπλές και σοβαρές, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά του στο Παίδων για άμεση ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σκυλί ήταν δεσποζόμενο και είχε επιτεθεί και σε άλλα άτομα στο παρελθόν.

Η αντίδραση της μητέρας και η καταγγελία

Η μητέρα του 12χρονου περιέγραψε όσα συνέβησαν, τονίζοντας τη στάση του ιδιοκτήτη του σκύλου.

«Ο κύριος ήταν απαθέστατος. Ήξερε πολύ καλά πώς να ενεργήσει στην περίπτωση που γίνει κάποιο δάγκωμα. Του έλεγα γιατί δεν έχει φίμωτρο στο ζωντανό και δεν μου απαντούσε. Δεν επιτρέπεται εμένα το παιδί μου να είναι τρομοκρατημένο και να πονάει. Θα κινηθώ νομικά, δεν θα το αφήσω έτσι. Δεν επιθυμώ την ευθανασία του ζωντανού, θέλω να τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος».

