MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου της σπουδαίας τραγουδίστριας Μαρινέλλας, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Σήμερα η Ελλάδα αποχαιρετά τη μεγάλη Κυρία του ελληνικού πενταγράμμου.

Η Μαρινέλλα, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28.03.2026, στο σπίτι της μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον Σεπτέμβριο του 2024.

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και χιλιάδες ανθρώπων που τη θαύμαζαν θα αποχαιρετήσουν σήμερα την αγαπημένη σταρ του ελληνικού πενταγράμμου στην Μητρόπολη Αθηνών με τη σορό τις να τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα από νωρίς το πρωί.

Η σορός της θα βρίσκεται (8.00 με 13:00) σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Παναγίας Γοργοεπηκόου και Αγίου Ελευθερίου, ενώ θα ακολουθήσει (14:00) η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη ΑΘηνών. Η ταφή της θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».

Μαρινέλλα

