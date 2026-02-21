Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων από την Ελευσίνα, μετά τα έντονα κυκλοφοριακά φαινόμενα που καταγράφηκαν χθες το απόγευμα στις εθνικές οδούς Αθηνών–Κορίνθου και Αθηνών–Λαμίας.

Χθες σημειώθηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων, κυρίως στο ύψος της Αλίκης, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν μαζικά την πρωτεύουσα για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Μέχρι αργά το βράδυ καταγράφονταν σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς η έξοδος ήταν ιδιαίτερα αυξημένη.

Σήμερα η εικόνα είναι βελτιωμένη. Η ροή των οχημάτων εξελίσσεται ομαλά, με την κίνηση να αυξάνεται σταδιακά όσο περνά η ώρα, χωρίς ωστόσο να παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα. Η έξοδος αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες, ενώ αρκετοί εκδρομείς αναμένεται να αναχωρήσουν ακόμη και αύριο, κυρίως όσοι μεταβαίνουν στην Πάτρα και σε άλλες περιοχές για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις της Κυριακής.

Η μεγάλη επιστροφή προς την Αθήνα αναμένεται τη Δευτέρα το απόγευμα και το βράδυ, τόσο από την Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου όσο και από τα διόδια των Αφιδνών.

Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας

Σε εφαρμογή έχουν τεθεί από χθες τα έκτακτα μέτρα της Τροχαίας, με αυξημένους ελέγχους σε σημεία όπου καταγράφονται συχνά τροχαία ατυχήματα, καθώς και γύρω από σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια και λιμάνια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως σε παραβάσεις που συνδέονται με επικίνδυνη οδήγηση, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η υπερβολική ταχύτητα. Παράλληλα, σε σημεία όπου η νέα εθνική οδός συνδέεται με το επαρχιακό δίκτυο, αναμένεται αυξημένη αστυνόμευση, λόγω της έντονης νυχτερινής δραστηριότητας των ημερών.

Σε ισχύ βρίσκεται επίσης απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά και βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, μέτρο που ίσχυσε και χθες έως τις 9 το βράδυ και θα εφαρμοστεί εκ νέου τη Δευτέρα, ενόψει της επιστροφής των εκδρομέων.

Στόχος των μέτρων είναι η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών, ώστε το τριήμερο να κυλήσει χωρίς τροχαία δυστυχήματα και προβλήματα στο εθνικό οδικό δίκτυο.