ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ρέθυμνο: Κατέρρευσε τμήμα παλαιού κτιρίου – Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός – Δείτε βίντεο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/02) στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, όταν τμήμα παλαιού κτιρίου στην οδό Αρκαδίου υποχώρησε ξαφνικά, σκορπίζοντας μπάζα στο πεζοδρόμιο και στο οδόστρωμα.

Το σημείο θεωρείται ιδιαίτερα πολυσύχναστο, γεγονός που κάνει το συμβάν ακόμη πιο ανησυχητικό. Ευτυχώς, τη στιγμή της κατάρρευσης δεν περνούσε κάποιος πεζός, αποτρέποντας τα χειρότερα, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Άμεσα αποκλείστηκε ο χώρος με προειδοποιητική κορδέλα, ενώ έχουν ήδη ειδοποιηθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες αναμένεται να προχωρήσουν τόσο στην απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών όσο και σε παρεμβάσεις για την πλήρη διασφάλιση της περιοχής.

