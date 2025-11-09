MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πτώση σοβάδων σε σχολείο στην Ηγουμενίτσα: Οι μαθητές δεν θα παραστούν στα μαθήματα την Δευτέρα

|
THESTIVAL TEAM

Πτώση σοβάδων σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε αίθουσα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας, λίγα μόλις λεπτά πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα, σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το νέο περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά από παρόμοιο συμβάν στο ίδιο σχολείο, το οποίο είχε καταγραφεί την περασμένη Τρίτη.

Η επανάληψη του προβλήματος έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τις συνθήκες στις οποίες καλούνται να εργαστούν οι ίδιοι και να φοιτήσουν οι μαθητές. Όπως αναφέρει το thespro, ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση, όπου αποφασίστηκε οι μαθητές να μην προσέλθουν στα μαθήματα τη Δευτέρα.

Οι γονείς θα βρεθούν στις 8:15 το πρωί στο σχολείο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στις σχολικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, αντιπροσωπεία των γονέων προγραμματίζει συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας, ζητώντας την άμεση παρέμβασή του για την επίλυση του σοβαρού προβλήματος ασφάλειας που έχει προκύψει στο σχολείο.

