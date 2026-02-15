MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προβλήματα στη Σαμοθράκη από τους ανέμους: Χωρίς ρεύμα μεγάλο μέρος του νησιού – Δείτε εικόνες

|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρά προβλήματα δημιουργεί η κακοκαιρία στη Σαμοθράκη καθώς θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν το νησί.

Σύμφωνα με τον Δήμο Σαμοθράκης, οι θυελλώδεις άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση μεγάλων δέντρων, ενώ στην περιοχή «Αλεβάντσα» δέντρο κατέπεσε σε κολώνα του ηλεκτρικού δικτύου, διακόπτοντας την παροχή ρεύματος μετά την Παλιάπολη.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους και, εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο να μετακινηθούν, να ενημερώνονται προηγουμένως από τις αρμόδιες αρχές για την κατάσταση του οδικού δικτύου.

Μικτό συνεργείο του Δήμου και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου επιχειρεί για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων από το οδόστρωμα. Έχει ενημερωθεί η Πολιτική Προστασία και το Κέντρο Επιχειρήσεων Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., ενώ ζητήθηκε η μετάβαση συνεργείου της ΔΕΔΔΗΕ με το πρώτο αυριανό δρομολόγιο, προκειμένου να προχωρήσει η αποκατάσταση της ρευματοδότησης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με το τοπικό κλιμάκιο της ΔΕΔΔΗΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ντέρμπι “Δικεφάλων” απόψε στην Τούμπα – Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Νόμος Κατσέλη: Η ακτινογραφία της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα “κόκκινα δάνεια” – Τι σημαίνει για τράπεζες και δανειολήπτες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Έχασε βαθμούς στον Βόλο ο Άρης, ο “κέρβερος” Αθανασιάδης τον γλίτωσε από τα χειρότερα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θρίλερ στη Λακωνία: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στην Κοκκινιά

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για το διαζύγιο από την Βίβιαν Σπανούδη: Δεν το βλέπω με πικρία αλλά με σεβασμό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης: Προχωρούμε στη μάχη με το βαθύ κράτος με μικρές και μεγάλες νίκες