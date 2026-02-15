Προβλήματα στη Σαμοθράκη από τους ανέμους: Χωρίς ρεύμα μεγάλο μέρος του νησιού – Δείτε εικόνες

Σοβαρά προβλήματα δημιουργεί η κακοκαιρία στη Σαμοθράκη καθώς θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν το νησί.

Σύμφωνα με τον Δήμο Σαμοθράκης, οι θυελλώδεις άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση μεγάλων δέντρων, ενώ στην περιοχή «Αλεβάντσα» δέντρο κατέπεσε σε κολώνα του ηλεκτρικού δικτύου, διακόπτοντας την παροχή ρεύματος μετά την Παλιάπολη.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις τους και, εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο να μετακινηθούν, να ενημερώνονται προηγουμένως από τις αρμόδιες αρχές για την κατάσταση του οδικού δικτύου.

Μικτό συνεργείο του Δήμου και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου επιχειρεί για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων από το οδόστρωμα. Έχει ενημερωθεί η Πολιτική Προστασία και το Κέντρο Επιχειρήσεων Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., ενώ ζητήθηκε η μετάβαση συνεργείου της ΔΕΔΔΗΕ με το πρώτο αυριανό δρομολόγιο, προκειμένου να προχωρήσει η αποκατάσταση της ρευματοδότησης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με το τοπικό κλιμάκιο της ΔΕΔΔΗΕ.