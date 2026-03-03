Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ανησυχία για 18 μαθητές από την Κρήτη που βρίσκονται στην Κύπρο

Ώρες αγωνίας περνούν οι γονείς 18 μαθητών από το Ηράκλειο, που βρίσκονται σε εκδρομή στην Κύπρο.

Οι 18 μαθητές του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ηρακλείου, συνοδευόμενοι από 2 εκπαιδευτικούς, ταξίδεψαν στην Κύπρο τις προηγούμενες ημέρες στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, όπου τους βρήκε ο συναγερμός μετά το χτύπημα με drone στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι και τις Ιρανικές απειλές για μεγαλύτερα χτυπήματα.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί είναι όλοι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους, χωρίς να έχει προκύψει κανένα πρόβλημα, ωστόσο όπως είναι φυσικό οι οικογένειές τους ανησυχούν και αναμένουν νεότερα για την επιστροφή τους στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη δεν έχει υπάρξει ενημέρωση από το ΙΚΥ και το Υπουργείο Παιδείας για το αν θα επιστρέψουν νωρίτερα από το προγραμματισμένο οι μαθητές, αλλά και ούτε για το τι θα γίνει με όλες τις εκδρομές για την Κύπρο που έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα.

Σε αναμονή επίσημων οδηγιών από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού βρίσκονται οι Διευθυντές σχολικών μονάδων που έχουν προγραμματίσει πολυήμερες εκδρομές μαθητών προς την Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά σχολεία της χώρας έχουν ήδη οργανώσει εκπαιδευτικές μετακινήσεις για την ερχόμενη εβδομάδα με προορισμό τόσο την Κύπρο όσο και την Κωνσταντινούπολη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Παιδείας απέστειλε κατεπείγον έγγραφο προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με το οποίο ζητείται η άμεση καταγραφή:

των σχολικών μονάδων που έχουν προγραμματίσει μετακινήσεις προς Κύπρο και Κωνσταντινούπολη,

του αριθμού των μαθητών που πρόκειται να ταξιδέψουν,

καθώς και των σχολείων που ήδη βρίσκονται στους συγκεκριμένους προορισμούς.

Στελέχη της εκπαίδευσης επισημαίνουν ότι οι Διευθυντές αναμένουν σαφείς οδηγίες ως προς το εάν θα προχωρήσουν κανονικά οι εκδρομές ή εάν θα υπάρξει σύσταση για αναβολή ή ακύρωση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ασφαλείας που διαμορφώνονται στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση για αναστολή των μετακινήσεων, ωστόσο το θέμα παρακολουθείται στενά από το υπουργείο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του υπουργείου Εξωτερικών.