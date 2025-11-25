“Πήγαινε με 100 km/ώρα, ήταν σαν να μην άκουγε” λέει αυτόπτης μάρτυρας για το αυτοκίνητο που είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα στη Μουδανιών

Ένα άκρως επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών όταν, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο ένα αυτοκίνητο εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο δεκάδες οδηγούς.

Όλα έγιναν γύρω στις 10:30 το πρωί και το απίστευτο συμβάν κατέγραψε σε βίντεο ένα ζευγάρι που κινούνταν κανονικά στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Όπως φαίνεται στο βίντεο το αυτοκίνητο κινούνταν με κατεύθυνση προς Χαλκιδική ενώ βρισκόταν στο ρεύμα με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ηλικιωμένος και φαινόταν να μην αντιλαμβάνεται το σοβαρό λάθος του. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από οδηγούς που ανέφεραν πως η ανάποδη πορεία του αυτοκινήτου ξεκίνησε από τον κόμβο Πορταριάς με κατεύθυνση τον κόμβο Νέας Ποτίδαιας.

Η γυναίκα που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού και μαγνητοσκόπησε το συμβάν με το κινητό της, περιγράφει όσα είδε στο newsit.gr: «Εκεί που πηγαίναμε προς Χαλκιδική είδαμε τον οδηγό από το προπορευόμενο αυτοκίνητο να κάνει νοήματα και μέχρι να καταλάβουμε γιατί, είδαμε ένα αυτοκίνητο να πηγαίνει στο αντίθετο ρεύμα. Ενώ ο δρόμος πήγαινε προς Θεσσαλονίκη, ο οδηγός πήγαινε προς Χαλκιδική. Ο άνθρωπος αυτός δεν αντιδρούσε σε τίποτα».

Και συμπλήρωσε: «Ήταν σαν να μην άκουγε, σαν να μην έβλεπε τίποτα. Απλώς πήγαινε και το πατούσε κιόλας. Ευτυχώς είναι τέτοια η περίοδος που δεν είχε κίνηση στον δρόμο. Πιστεύω ότι το αυτοκίνητο πήγαινε με 100 km/ώρα και τον βλέπαμε για τουλάχιστον 1,5-λεπτά. Σε κάποια στιγμή χάθηκε. Φυσικά εμείς καλέσαμε το 100 και είπαν ότi ήδη είχαν ειδοποιηθεί.

Οδηγούσε ένα άτομο μεγάλης ηλικίας. Ήταν σοκαριστικό να βλέπεις κάτι τέτοιο. Με τον σύζυγο μου κάναμε νοήματα για να προλάβουν να τον δουν όλοι. Καμία αντίδραση αυτός. Ούτε καν προσπάθησε να βγεi από την πρώτη έξοδο και συνέχιζε».