Πέθανε ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος: “Ήταν το σύμπαν ολόκληρο” – Τα συγκινητικά λόγια της συζύγου του, Μάρας Θρασυβουλίδου

Πέθανε ξαφνικά το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου ο μαέστρος – πιανίστας, Γιώργος Νιάρχος. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η σύζυγός του, σοπράνο, Μάρα Θρασυβουλίδου η οποία τον «αποχαιρέτησε» με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook.

Συγκεκριμένα η Μάρα Θρασυβουλίδου έγραψε:

«Ο αγαπημένος μου σύζυγος, ο υπέροχος άνθρωπος και ταλαντούχος συνθέτης, ενορχηστρωτής και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χθες το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου. Έχασα τον άνθρωπο που με αγάπησε πολύ και με προστάτευσε σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ο μέντοράς μου, ο δάσκαλός μου, το σύμπαν ολόκληρο…».

Η κηδεία του Γιώργου Νιάρχου θα τελεστεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα στο κοιμητήριο της Κηφισιάς, στις 13:00.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Νιάρχος

Σύμφωνα με το βιογραφικό που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος «Μιχάλης Κακογιάννης», ο Γιώργος Νιάρχος γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στην Αθήνα και στη Βιέννη (Ακαδημία Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών) σύνθεση και διεύθυνση ορχήστρας. Έχει ενορχηστρώσει και διευθύνει 3 φορές στο διαγωνισμό της Eurovision και διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής και μαέστρος ‐ ενορχηστρωτής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης επί σειρά ετών, καθώς κι ενορχηστρωτής και μαέστρος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Έχει ενορχηστρώσει και διευθύνει πολλά Μουσικά Θέατρα της Αθήνας (“Hello Dolly”,”Εύθυμη Χήρα”, “Μάλα”), παραστάσεις στο Ηρώδειο (“Γυναικών Πάθη” με χορικά του Ευριπίδη), μεγάλες συναυλίες στο Ηρώδειο (της Βουλής των Ελλήνων με Ελληνική οπερέτα ‐σολίστ Μάρα Θρασυβουλίδου, για τον Μιχ. Σουγιούλ, καθώς και συναυλίες με τη Μαρινέλλα και τον Γιώργο Νταλάρα στο Μέγαρο Μουσικής και σ’ όλη την Ελλάδα.

Συμμετείχε σε πολλά Φεστιβάλ (π.χ. Διεθνές Φεστιβάλ Ναυπλίου),και εγκαινίασε σημαντικά θέατρα με ελληνική οπερέτα (Β’ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ με τους “Απάχηδες των Αθηνών” με δική του μουσική διασκευή κι ενορχήστρωση, το ιστορικό Θέατρο” Απόλλων” στη Σύρο που ήταν το Α’ Λυρικό Θέατρο της Ελλάδος με το “Βαφτιστικό” και το” Βουλευτικό” στο Ναύπλιο που ήταν η Α’ Βουλή των Ελλήνων. Έχει δώσει πολλές συναυλίες σ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό (Μόντρεαλ του Καναδά με τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, στην Όπερα της Αλεξάνδρειας παρόντος του Πατριάρχου Θεόδωρου Β’, στη Βιέννη όπου και ερμήνευσε στο πιάνο σε πρώτη εκτέλεση το” Valse D”που συνέθεσε εις μνήμην του Νικολάου Δούμπα, μεγάλου Έλληνα χορηγού που έζησε στη Βιέννη(1830‐1900).Έχει τιμηθεί με πολλούς χρυσούς και πλατινένιους δίσκους για τις συνεργασίες του με τα πρώτα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.