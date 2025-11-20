MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε ο γνωστός επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος

|
THESTIVAL TEAM

Την τελευταία του πνοή από ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια άφησε ο γνωστός επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος σε ηλικία 74 ετών.

Ο Πάνος Μαρινόπουλος ήταν μέλος της ομώνυμης ιστορικής ελληνικής οικογένειας, η οποία δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στους κλάδους του λιανεμπορίου μέσω της ομώνυμης αλυσίδας λιανικής και της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΜΑΡ.

Γεννήθηκε το 1951 και είχε αποκτήσει δύο παιδιά με την Ιωάννα Μαρινοπούλου.

Είχε σπουδάσει στην Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών στο Παρίσι.

Ο Πάνος Μαρινόπουλος έχει έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε διάφορες εταιρείες του ομίλου, όπως: Famar S.A. (φαρμακοβιομηχανία), Αφοί Μαρινόπουλοι, ΤΙΤΑΝ

Επίσης, έχει συμμετάσχει προσωπικά και ανεξάρτητα από τον όμιλο σε άλλες επιχειρηματικές προσπάθειες.

Εκτός από την επιχειρηματική του πορεία, ήταν ενεργός και στον πολιτιστικό χώρο. Ηταν ταμίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Πάνος Μαρινόπουλος

