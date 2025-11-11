MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε η 27χρονη Αναστασία Τασούλα – Η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα που ξύπνησε από την καταστολή

THESTIVAL TEAM

Τη μάχη με τη ζωή έχασε την Τρίτη η Αναστασία Τασούλα, η πρώτη ασθενής στην Ελλάδα που κατάφερε να ξυπνήσει μετά από 221 ημέρες σε καταστολή λόγω κυστικής ίνωσης από την οποία έπασχε.

Η Αναστασία Τασούλα έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητα των ασθενών με κυστική ίνωση. Μάλιστα η 27χρονη είχε μείνει 2,5 μήνες στο ΜΕΘ λόγω της ασθένειάς της.

Την είδηση του θανάτου της 27χρονη έκανε γνωστή η οικογένεια της Αναστασίας με μία ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

«Με βαθιά μας θλίψη, ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας Αναστασία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από πολύμηνη μάχη εντός και εκτός νοσοκομείου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ. στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης. Ευχαριστούμε από καρδιάς όσα άτομα στάθηκαν δίπλα της με αγάπη και φροντίδα. Η οικογένεια και οι οικείοι της», γράφει η οικογένειά της στην ανάρτησή της.

Η τραγική σύμπτωση και σύνδεση με την Έμμα από τη Θεσσαλονίκη

Η Αναστασία Τασούλα έγινε η πρώτη ασθενής της νόσου που ξύπνησε από την καταστολή και βγήκε από το νοσοκομείο χάρη σε μεταμόσχευση πνευμόνων.

Τότε, η ανάρτησή της είχε συγκλονίσει, την οποία κατά τύχη είχε διαβάσει και η 21χρονη Έμμα, το κορίτσι που παρέσυρε και εγκατέλειψε ο 26χρονος στη Θεσσαλονίκη το 2022. Η Έμμα είχε αποφασίσει πως ήθελε να δωρίσει τα όργανά της, επιθυμία που έκανε πραγματικότητα με μεγαλείο ψυχής η οικογένειά της.

Μάλιστα, η Αναστασία Τασούλα ήταν και εκείνη που μετά τον θάνατο της Έμμας, αποκάλυψε τον άνθρωπο που έλαβε ως λήπτης την καρδιά της. Η 40χρονη γυναίκα στην οποία έγινε μεταμόσχευση καρδιάς και της δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή με την καρδιά της Έμμας, ήταν η γυναίκα στο διπλανό της δωμάτιο, στην οποία η ασθενής με κυστική ίνωση έδινε κουράγιο, πως θα ξαναέβλεπε το μικρό της…

Στην ανάρτησή της, η Αναστασία Τασούλα αποκάλυψε ότι χθες (29.11.2022) έλαβε ένα μήνυμα: “Να ξέρεις, η Έμμα δήλωσε ότι θέλει να δοθούν τα όργανα της σε περίπτωση θανάτου επειδή είχε δει το post σου. Σε ανύποπτο χρόνο, που τελικά είχε πολύ νόημα”».

Αναστασία Τασούλα

