Πατρινό Καρναβάλι 2026: Νεαρός έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στην Πλατεία Γεωργίου
Πρόταση γάμου με άρωμα Καρναβαλιού μπροστά από το θέατρο «Απόλλων», στην Πάτρα.
Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Παρέλασης της Κυριακής 22/02/2026, νεαρός και ενώ το πλήρωμα που μετείχε μαζί με την κοπέλα του έφθασαν στην Πλατεία Γεωργίου, γονάτισε έξω από το δημοτικό θέατρο και της έκανε πρόταση γάμου.
Η νεαρή εμφανώς ξαφνιασμένη, είπε το «ναι» και συγκινημένη έπεσε στην αγκαλιά του. Φίλοι του ζευγαριού είχαν αναρτήσει πανό που έγραφε: «Ηρθα από την Κύπρο…να σε πάρω με παπά και με κουμπάρο»