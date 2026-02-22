MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Νεαρός έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στην Πλατεία Γεωργίου

|
THESTIVAL TEAM

Πρόταση γάμου με άρωμα Καρναβαλιού μπροστά από το θέατρο «Απόλλων», στην Πάτρα.

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Παρέλασης της Κυριακής 22/02/2026, νεαρός και ενώ το πλήρωμα που μετείχε μαζί με την κοπέλα του έφθασαν στην Πλατεία Γεωργίου, γονάτισε έξω από το δημοτικό θέατρο και της έκανε πρόταση γάμου.

Η νεαρή εμφανώς ξαφνιασμένη, είπε το «ναι» και συγκινημένη έπεσε στην αγκαλιά του. Φίλοι του ζευγαριού είχαν αναρτήσει πανό που έγραφε: «Ηρθα από την Κύπρο…να σε πάρω με παπά και με κουμπάρο»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Τένις: Πρώτος τίτλος Challenger για τον Σακελλαρίδη – Δείτε βίντεο

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Νίκος Κοκλώνης: Δεν έλαβα μήνυμα από την Κατερίνα Καινούργου, δεν περίμενα κιόλας, είμαστε μπλοκαρισμένοι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των παικτών του Ηρακλή στον Βόλο – Δείτε το βίντεο

ΖΩΔΙΑ 21 ώρες πριν

Ποια 3 ζώδια θα δουν ένα όνειρό τους να βγαίνει αληθινό την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Σεισμός στο Μπάκινγχαμ: Προειδοποιούσαν τον Κάρολο από το 2019 για τις “μυστικές συμφωνίες” του πρίγκιπα Άντριου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Κρήτη: Αντιδήμαρχος τραυματίστηκε στο φαράγγι του Ζαρού – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική