Πάνος Μαρινόπουλος: Το αντίο της πρώην συζύγου του – “Παραμυθένια η ιστορία αγάπης που μοιραστήκαμε”

Ο Πάνος Μαρινόπουλος έφυγε από τη ζωή στα 74 χρόνια του, με την είδηση να βυθίζει στο πένθος τους στενούς συγγενείς του και να προκαλεί θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Η πρώην σύζυγός του, Ιωάννα, θέλησε μετά την κηδεία να κάνει μια ανάρτηση για τον πατέρα των παιδιών της. Τον άντρα με τον οποίο πέρασε «20 αξέχαστα χρόνια» όπως γράφει.

Πάνος Μαρινόπουλος και Ιωάννα Καπετανάκου γνωρίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ’90 και απέκτησαν δύο παιδιά. Το διαζύγιο του 2014 ήταν υπόδειγμα ωριμότητας. Το βελούδινο κλείσιμο ενός μεγάλου κεφαλαίου, ενός μεγάλου έρωτα που δεν είχε την καλύτερη κατάληξη. Οι δυο τους συνέχισαν να έχουν επικοινωνία, καθώς τα παιδιά τους, ήταν η απόλυτη προτεραιότητα στις ζωές τους.

Στην ανάρτησή της η πρώην σύζυγος του επιχειρηματία έγραψε: «Σ’ ευχαριστούμε για τα δύο υπέροχα αγόρια μας, για 20 αξέχαστα χρόνια γεμάτα ευτυχία, γέλιο, επιτεύγματα και την παραμυθένια ιστορία αγάπης που μοιραστήκαμε. Ο αντίκτυπός σου στις ζωές μας δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Αντίο, Πανουλάκι…». Μάλιστα ανέβασε φωτογραφίες μαζί με τα παιδιά τους.

Σήμερα, η Ιωάννα Μαρινοπούλου Καπετανάκου μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα σε Αθήνα, Νέα Υόρκη, Παρίσι, Μιλάνο και Μαϊάμι, ζει για τα παιδιά της, δημιουργεί, ταξιδεύει και σχεδιάζει. Ο Πάνος Μαρινόπουλος είναι από τα μεγαλύτερα και ομορφότερα κεφάλαια της ζωής της.

O Πάνος Μαρινόπουλος αποτελούσε μέλος της ιστορικής οικογένειας Μαρινόπουλου, της οποίας η δράση υπήρξε καθοριστική στους τομείς του λιανεμπορίου και της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα. Για δεκαετίες δραστηριοποιήθηκε στο λιανεμπόριο μέσω της αλυσίδας Αφοί Μαρινόπουλοι και στη φαρμακοβιομηχανία ΦΑΜΑΡ.

Ο εκλιπών είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεύρυνση του φερώνυμου ομίλου σε νέα πεδία δραστηριοτήτων, επισφραγίζοντας σημαντικές διεθνείς συνεργασίες που ενίσχυσαν την παρουσία του στην αγορά.

Ο επιχειρηματίας είχε νυμφευθεί τρεις φορές στη ζωή του. Ειδικότερα, ο πρώτος του γάμος ήταν με την Όλγα Γουλανδρή, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον Γιάννη. Ακολούθησε ο δεύτερος γάμος του με την Ιωάννα Μαρινόπουλου, από την οποία απέκτησε δύο ακόμα παιδιά. Τελευταία του σύζυγος υπήρξε η Έλενα Νάκου – Μαρινοπούλου.

Η κηδεία του επιχειρηματία τελέστηκε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, το Σάββατο (22-11-2025) στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγγενείς και φίλοι τον συνόδεψαν στην τελευταία κατοικία του.