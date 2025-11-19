Πανελλήνιο Σωματείο Δισκοθετών: Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκλογές, εξελέγη πρόεδρος ο Χρίστος Καλτσάς

Την προηγούμενη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκλογές και η πρώτη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Σωματείου Δισκοθετών, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη λειτουργίας του νέου θεσμικού οργάνου που εκπροσωπεί τους επαγγελματίες DJs σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά, στην αίθουσα Νερού του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, με ενεργή συμμετοχή των μελών και σε κλίμα συνεργασίας. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές, οι στόχοι και το όραμα του Σωματείου, ενώ συζητήθηκαν οι πρώτες πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν για την ενίσχυση και αναβάθμιση του επαγγέλματος των Δισκοθετών.

Ακολούθησε η εκλογική διαδικασία, από την οποία αναδείχθηκαν τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου συγκροτείται από τους:

• Χρίστος Καλτσάς – Πρόεδρος

• Μανώλης Σταυρουλάκης – Αντιπρόεδρος

• Νικόλας Χατζής – Γενικός Γραμματέας

• Ιωάννης Γεωργιάδης – Ταμίας

• Πέτρος Μάλαμας – Έφορος Εκδηλώσεων

• Γιάννης Τσιμίνας – Έφορος Περιουσίας, Πρόνοιας & Αλληλοβοήθειας

• Αλέξανδρος Τορνικίδης – Έφορος Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Χορηγιών

• Κώστας Μάλγαρης – Έφορος Επιμόρφωσης & Κατάρτισης

• Γιώργος Τσικρικώνης – Έφορος Περιβάλλοντος & Αναπτυξιακών Έργων

Η πρώτη αυτή εκλογική διαδικασία αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίσημη θεσμική συγκρότηση των επαγγελματιών DJs της χώρας.

Το Πανελλήνιο Σωματείο Δισκοθετών στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου εκπροσώπησης, στην προώθηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν την παρουσία και τον ρόλο των Δισκοθετών στον χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας.