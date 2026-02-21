Ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών-Λαμίας λόγω έργων – Βίντεο από drone
Ο “Γολγοθάς” των εξοδούχων για τις Απόκριες συνεχίζεται στην εθνική οδό από το «90» και μέχρι το Ακραίφνιο εξαιτίας έργων.
Σύμφωνα με το LamiaReport μεγάλη είναι η ταλαιπωρία και σήμερα Σάββατο (21/2) στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων, από το «90» μέχρι το Ακραίφνιο, εξαιτίας έργων.
Χθες βράδυ ένα ατέλειωτο «φωτεινό ποτάμι» αποτυπώνεται σε drone για το LamiaReport, ωστόσο η κατάσταση σήμερα είναι ακόμη χειρότερη.
