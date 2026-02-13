Οι αγρότες κατεβαίνουν σήμερα στην Αθήνα με τρακτέρ, φορτηγά και λεωφορεία – Έφτασαν στον Πειραιά οι Κρητικοί

Οι αγρότες κατεβαίνουν σήμερα στην Αθήνα με τρακτέρ, φορτηγά και λεωφορεία για να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Σήμερα εκατοντάδες τρακτέρ από όλη την Ελλάδα θα φτάσουν στο Σύνταγμα. Ήδη λίγο μετά τις 6 το πρωί έφτασαν στον Πειραιά οι αγρότες από την Κρήτη, σύμφωνα με το protothema.gr.

Διαβάστε επίσης: Ραντεβού στο Σύνταγμα δίνουν οι αγρότες της Θεσσαλονίκης και άλλων περιοχών – “Δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημα”

Στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας ζητώντας για ακόμη μια φορά να επιλυθούν αιτήματα όπως το κόστος παραγωγής, η αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος κυρίως σε βαμβάκι αλλά και στο ρύζι , ενώ ζητούν και πειστικά μέτρα για την εξάλειψη της ευλογιάς που έχει οδηγήσει σε απώλεια πάνω από 500.000 πρόβατα. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η πρωτεύουσα θα δει τρακτέρ στο Σύνταγμα. Οι αγρότες ήταν εκεί και το 2024 διανυκτερεύοντας με τα τρακτέρ τους, όπως θα κάνουν άλλωστε και σήμερα τα οποία θα αποχωρήσουν νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Οδικώς, αλλά και με φορτηγά και λεωφορεία

Οι αγρότες έχουν σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια την κάθοδο στην Αθήνα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να έρθουν με λεωφορεία τα οποία θα φτάσουν από κάθε γωνιά της επαρχίας, στην Ομόνοια σχεδόν στις δύο το μεσημέρι. Από εκεί οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο θα κατευθυνθούν προς το Σύνταγμα.

Από μακρινές περιοχές τα τρακτέρ που θα συμμετέχουν στο συλλαλητήριο θα φτάσουν φορτωμένα σε φορτηγά . Έχουν φορτωθεί από νωρίς το πρωί στα σημεία που έχουν καθοριστεί και περίπου στις 12 το μεσημέρι θα καταλήξουν στις Αφίδνες όπου θα τα ξεφορτώσουν. Με αυτόν τον τρόπο θα φτάσουν τρακτέρ από την Θεσσαλία, τον Μπράλο και άλλες μακρινές περιοχές .

Στις Αφίδνες θα φτάσουν επίσης τρακτέρ που θα έρθουν οδικώς από το Κάστρο Βοιωτίας και την Εύβοια και θα ξεκινήσουν με την συνδρομή της αστυνομίας όλα μαζί να μπουν στο κέντρο της Αθήνας με προορισμό το Σύνταγμα. Πληροφορίες αναφέρουν πως ενδέχεται οδικώς να φτάσουν στην Αθήνα και τρακτέρ από κοντινές περιοχές της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό το συλλαλητήριο θα διαρκέσει περίπου δύο ώρες όμως τα τρακτέρ θα αποχωρήσουν την επόμενη μέρα το πρωί, παίρνοντας τον δρόμο της επιστροφής.