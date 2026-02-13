MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οδηγός πήγαινε με την όπισθεν στη ΛΕΑ της λεωφόρου Σχιστού για να γλιτώσει την κίνηση στο αντίθετο ρεύμα – Δείτε το βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Με έναν άκρως επικίνδυνο τρόπο κινήθηκε οδηγός στη λεωφόρο Σχιστού, προκειμένου να αποφύγει την κίνηση που υπάρχει στο τέλος της για τους οδηγούς που κινούνται προς τη λεωφόρο Αθηνών.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε αναβάτης μηχανής, το επίμαχο αυτοκίνητο κινήθηκε για περίπου 1,5 χλμ. με την όπισθεν ενώ βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά.

Το παράδοξο είναι ότι, όπως εξηγούν στα σχόλια της ανάρτησης στο TikTok, αυτή είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται για χρόνια από τους οδηγούς που κινούνται στη λεωφόρο Σχιστού.

Κάποιος από τους σχολιαστές γράφει ότι «σε αυτό το σημείο που βλέπεις έχει 3 λωρίδες… και περίπου σε 1,5 χιλιόμετρα όλες γίνονται 1. Και αμέσως ακολουθεί γέφυρα… Για να περάσεις το σημείο με κίνηση (όχι πολύ) θέλεις περίπου 30-40 λεπτά.. Και δυστυχώς (ευτυχώς ελάχιστοι) κάνουν αυτό».

Άλλοι εξηγούν ότι με αυτόν τον τρόπο οι οδηγοί φτάνουν «μέχρι τη διασταύρωση και βγαίνει από το φανάρι του Σκαραμαγκά. Πονηριές made in greece».

Δείτε το βίντεο:

@antonischrysikos23 #trafficjam#norules#greece#bestdrivers ♬ πρωτότυπος ήχος – Κωνσταντίνος Τελίδης

