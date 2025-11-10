Ο Πάρης Ρούπος ξαναχτυπά! Κάνει χιούμορ με το αιματοκύλισμα στον μαραθώνιο της Βοστώνης

Ο Πάρης Ρούπος είναι ο κωμικός που έγινε γνωστός μέσα από τα προσβλητικά του σχόλια για την ελληνική σημαία.

Ο αμφιλεγόμενος καλλιτέχνης ξαναχτύπησε. Σχολίασε τον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας ως εξής: «Έλληνες όταν κλείνει το κέντρο για λίγες ώρες λόγω πορείας: “Τι θέλουν τώρα πάλι και ταλαιπωρούν τον κόσμο; Έλληνες όταν κλείνει το κέντρο για ένα ολόκληρο διήμερο λόγω μαραθωνίου και χορηγών: “Είμαστε απόγονοι των αρχαίων μπλα μπλα μπλα….”».

Λίγες ώρες αργότερα επανήλθε σχολιάζοντας: «Ο αγαπημένος μου μαραθώνιος είναι της Βοστώνης». Υπενθυμίζεται ότι στον μαραθώνιο της Βοστώνης το 2013 δυο ισλαμιστές τρομοκράτες πυροδότησαν βόμβες που σκότωσαν τρεις ανθρώπους (ανάμεσά τους και έναν 8χρονο) και τραυμάτισαν εκατοντάδες.

Το σχόλιο του Πάρη Ρούπου προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το σχόλιο για την ελληνική σημαία

Ο κωμικός παρουσίασε στις 15 Σεπτεμβρίου μια παράσταση στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας, όπου σε κάποιο σημείο έκανε σχόλια για την ελληνική σημαία, τους ναζί, τη σφαγή στον Μελιγαλά, αλλά και τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Συγκεκριμένα, είχε πει: «Γουστάρω κάθε φορά εδώ γιατί έχει απέναντι αυτή την τεράστια ελληνική σημαία πάνω σε αυτό το καζάνι. Το οποίο, αν κρίνουμε από τη μυρωδιά, έχει μέσα βοθρολύματα. Άρα βγάζει απόλυτο νόημα».

Η Pizza Fan βλέπονται τις κοινωνικές αντιδράσεις που προκάλεσε το «χιούμορ» του Πάρη Ρούπου διέκοψε τη συνεργασία που είχε μαζί του.