Ο κουρέας των αστέγων: Ο 28χρονος Σπύρος Πετράτος κουρεύει αστέγους και προσφέρει αλληλεγγύη

Ο Σπύρος Πετράτος είναι 28 ετών, σύζυγος, πατέρας τεσσάρων μικρών παιδιών και κουρέας.

Η ζωή κάποιες φορές του έδειξε το σκληρό πρόσωπο της και χρειάστηκε να δουλέψει σκληρά για να αντιμετωπίσει με σθένος προσωπικές και οικογενειακές δυσκολίες, αναποδιές και απώλειες. Στάθηκε όμως όρθιος φροντίζοντας τον ίδιο και την οικογένεια του ενώ πάντα βρίσκει χρόνο να προσφέρει ουσιαστικά στους συνανθρώπους τους καθώς η αλληλεγγύη θέλει πράξεις κι όχι λόγια.

Εδώ και καιρό ο 28χρονος κουρέας από τη Αθήνα έχοντας μαζί του τα εργαλεία της δουλειάς του κυκλοφορεί στους δρόμους της πρωτεύουσας προσφέροντας σε αστέγους που ζουν μόνοι τους στους δρόμους της πρωτεύουσας ένα κούρεμα, μια περιποίηση της γενειάδας τους. Κυρίως όμως τους προσφέρει αγάπη δείχνοντας τους με την πράξη του ότι δεν είναι μόνοι σε ετούτο τον κόσμο.

«Έχω τέσσερα παιδιά, τη δουλειά μου, τις υποχρεώσεις μου αλλά καταφέρνω να βρω χρόνο για να πάω να προσφέρω αυτό που μπορώ στους συνανθρώπους μου» είπε στο thestival.gr ο κ. Πετράτος.

Έμπνευση του για να προσφέρει στους συνανθρώπους τους που η ζωή τους άφησε μόνους να ζουν σε κάποιο πεζοδρόμιο ήταν η μητέρα του, την οποία έχει χάσει και που όπως είπε στο thestival.gr «εργαζόταν στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού και πάντα ακόμα κι όταν τελείωνε τη δουλειά της επισκεπτόταν στους θαλάμους τους ασθενείς για να τους βοηθήσει. Αλλά κι έξω από το νοσοκομείο πάντα έτρεχε να βοηθήσει κόσμο».

«Αυτό μου έδωσε το κίνητρο να βγω στους δρόμους και να προσφέρω στους συνανθρώπους μου που ζουν άστεγοι» είπε ο 28χρονος που άρχισε να δουλεύει ως κουρέας από τα 14 του χρόνια.

Η οικογένεια του αλλά και οι φίλοι του στέκονται στο πλευρό του και τον ενθαρρύνουν να συνεχίσει να κουρεύει αστέγους προσφέροντας έτσι στιγμές ανθρωπιάς σε όλους εκείνους που οι συνθήκες της ζωής τους έβαλαν στο περιθώριο.

Κάποια στιγμή ο κ. Πετράτος αποφάσισε να ανεβάσει βίντεο με κάποιους από τους αστέγους που κουρεύει και περιποιείται στην προσωπική του σελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου όπως είπε στο thestival.gr να παρακινήσει κι άλλους να σταθούν αλληλέγγυοι με όποιο τροπο μπορούν σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

«Εννοείται ότι θα συνεχίσω να προσφέρω όπως το έκανα και πριν το δημοσιοποιήσω. Δεν είναι το κούρεμα, ούτε οι κάμερες. Αυτό που μετράει για εμένα είναι η ευχαρίστηση που παίρνω και οι εμπειρίες που παίρνω επίσης από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Το κάνω για να δώσω και το παράδειγμα στους υπόλοιπους, για δείξω πως μπορεί ο καθένας με τον τρόπο του έστω και με κάτι μικρό να βοηθήσει», κατέληξε ο κ. Πετράτος.